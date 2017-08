La Maison Simons ouvre son 15e magasin au pays

La Maison Simons ouvrira bientôt son 15e magasin au pays avec l’inauguration prochaine de sa succursale de Londonderry, à Edmonton, à la fin du mois d’août.

La succursale de Londonderry est la troisième à ouvrir ses portes en Alberta. Située à l’angle de la 66e Rue et de la 14e Avenue, l’enseigne, qui a été fondée à Québec en 1840, est à l’image des valeurs qui sont chères à son président, l’homme d’affaires Peter Simons.

« Nos concepts de magasin sont en constante évolution afin de refléter notre engagement envers l’art, la mode et, maintenant plus que jamais auparavant, l’environnement », a exprimé jeudi M. Simons par voie de communiqué de presse.

Plus de 50 % de l’électricité utilisée par le magasin proviendra de sources d’énergie renouvelable. Des panneaux solaires recouvriront le stationnement et le toit du magasin. Ce système sera en mesure de générer plus de 550 000 kWh/année, soit l’équivalent de l’énergie consommée annuellement par 80 maisons. À cela s’ajoute la réduction de 350 tonnes de gaz à effet de serre par année. Un programme d’éclairage intérieur comportant des lampes et des lumières à DEL a été élaboré pour l’ensemble du magasin, procurant ainsi encore une fois des économies d’énergie.

Offre élargie de chaussures

Plus directement, les clients du nouveau magasin découvriront une offre élargie de chaussures pour hommes et femmes. Cette nouveauté marque une révolution pour La Maison Simons puisque, jusqu’ici, l’entreprise n’offrait que quelques marques. Pour bien servir les clients, un entrepôt supplémentaire a été conçu à l’arrière du magasin pour offrir un plus grand choix de pointures.

Face aux initiatives de l’entreprise à promouvoir le développement durable, l’artiste et activiste albertain Peter von Tiesenhausen a élaboré une œuvre d’art intitulée Drawn by Desire, représentant un regroupement abstrait de figures humaines découpées dans des plaques d’aluminium suspendues au plafond. D’autres artistes ont également collaboré en créant des illustrations originales qui ornent le magasin, dont Hayley Wright.

L’architecture et le design de cette nouvelle succursale de deux étages ont été signés par la firme Lemay Michaud de Québec qui collabore avec l’entreprise depuis plusieurs années.