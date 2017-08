L’ALENA, une question de survie

L’ALENA a été le fer de lance pour Dectro International, reconnaît son PDG Clément Beaumont, qui ne cache pas toutefois son inquiétude vis-à-vis des négociations qui s’amorcent.

Pour ce fabricant d’appareils spécialisés dans l’épilation au laser, basé à Québec, les États-Unis représentent aujourd’hui 20 % du chiffre d’affaires.

« Lorsqu’on a commencé à faire de l’exportation, le marché était difficile à pénétrer. C’était très protectionniste. L’ALENA a énormément aidé à ouvrir les esprits pour laisser entrer les compagnies canadiennes. On utilisait cet argument auprès de nos clients en disant “regardez, nos gouvernements ont signé une entente de libre-échange. Les taxes vont diminuer progressivement” », se remémore M. Beaumont.

Les États-Unis ont été le premier partenaire commercial de Dectro. Dès 1987, M. Beaumont et son ex-associé ont cherché des clients aux États-Unis.

« Premier marché d’exportation »

« On partait en voiture prendre part à des congrès. On a noué des contacts avec des partenaires qui nous ont aidés à ouvrir des portes. Au début, on était vus comme des “new kids on the block” parce qu’avant, les marchés étaient vraiment fermés. Il y avait des droits de douane sur tout. Lorsque l’entente a été officialisée en 1993, cela a facilité le commerce entre le Canada et les États-Unis. » L’entreprise est alors passée de 2 à 50 employés et ses produits sont aujourd’hui distribués dans 35 pays. Avant l’ALENA, les tarifs douaniers avoisinaient les 7 %. Depuis l’ALENA, ces frais ont été éliminés graduellement.

« C’est un avantage indéniable », a ajouté M. Beaumont. Sans l’ALENA, le parcours de Dectro aurait été très différent, souligne-t-il.

« Les États-Unis représentent notre premier marché d’exportation. Avec la proximité, il était plus facile à développer, mais rapidement, on s’est aussi mis à développer le marché européen. »

Des PME préoccupées

Cette fois-ci, M. Beaumont estime que le Canada aurait avantage à déléguer ses meilleurs négociateurs, car il s’attend à ce que les États-Unis se montrent très gourmands et il n’est pas le seul à penser ainsi. En fait, 28 % des PME canadiennes qui font affaire avec les États-Unis ou le Mexique craignent que cette renégociation ait un impact sur leurs activités.

Un sondage mené par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante montre que plusieurs enjeux liés à cette négociation préoccupent les PME. La mobilité de la main-d’œuvre, l’harmonisation des règles pour alléger le fardeau administratif et le prolongement de la liste des marchandises en franchise de droits en Amérique du Nord ne sont que quelques exemples.