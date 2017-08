L’Arabie saoudite défend le recours de blindés canadiens contre sa population

OTTAWA – Le gouvernement de l’Arabie saoudite a défendu sa décision de recourir à des blindés canadiens contre des civils, a rapporté le «Globe and Mail».

Des vidéos montrant ce qui semble être des blindés fabriqués par Terradyne Armoured Vehicles en Ontario déployés contre des civils dans une région à majorité chiite de l’Arabie saoudite avaient suscité bien des questions. La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, s’était dite «grandement préoccupée» et avait lancé une enquête sur la question.

Riyad a fait un parallèle entre l’attentat d’Ottawa, survenu le 22 octobre 2014, et son recours aux blindés. «Les autorités canadiennes ont combattu l’agresseur et l’on tué sur place pour protéger les civils canadiens. Combattre le terrorisme et protéger les innocents ne sont pas des violations des droits de l’Homme», a indiqué l’ambassade au «Globe».