Le pacte de l’abstinence

Qu’est-ce qui arrive quand six hommes célibataires font le pacte d’arrêter de courir après les one-night stands pour privilégier la recherche du grand amour ? C’est ce qu’on nous montre dans Homme cherche sérieux, un nouveau docuréalité pop-corn de MOI&cie.

Comme toutes les autres séries de Simon Sachel, le concepteur-réalisateur derrière Barmaids, Célibataires et nus et Beachclub, Homme cherche sérieux se regarde sans effort. Après avoir visionné les deux premiers épisodes, on s’imagine très bien dévorer les 12 suivants, sac de pop-corn et grosse liqueur en main.

Le communiqué du Groupe TVA a beau qualifier la série d’« expérience humaine enrichissante », ça sent plutôt le plaisir coupable. Moins coupable que Barmaids, certes, mais coupable quand même.

Citations

Car Homme cherche sérieux regorge de citations bonbons qui feront sans doute un malheur sur Twitter et Facebook. La plupart viennent de Christian, un hockeyeur retraité de 42 ans qui parle constamment en métaphores sportives. Quand Dimitri, 28 ans, raconte comment son ex-blonde n’a pas apprécié son dernier cadeau de Saint-Valentin, un bouquet de fleurs, il lance : « Tu rétrogrades ça tout de suite dans les mineures ! »

Et quand Derrick révèle que son ancienne copine l’a mis en « stand-by » durant un mois avant leur séparation officielle, il s’exclame : « T’as joué dans les estrades ? »

En entrevue, Simon Sachel indique qu’Homme cherche sérieux se distingue des émissions sur lesquelles il travaille habituellement. Les situations dans lesquelles se trouvent les protagonistes seraient beaucoup moins mises en scène. La caméra se contente de montrer comment ils essaient de trouver la bonne.

Démarches personnelles

Là-dessus, les démarches varient. Certains ressentent le besoin de consulter une sexologue, tandis que d’autres tentent le blind date, ce qui crée des séquences riches en malaises.

L’originalité du docuréalité produit par Datsit (Belle et bum, L’arbitre) réside peut-être dans le fait qu’il montre des hommes déballer leurs sentiments à l’écran, alors qu’on est plus habitués au contraire. En effet, que ce soit dans une comédie romantique ou n’importe quel dating show, la gent masculine montre rarement sa vulnérabilité devant l’objectif.

Or, les participants d’Homme cherche sérieux osent le faire. Et c’est tant mieux.

Bien qu’Homme cherche sérieux prenne l’antenne lundi, cinq journées de tournage sont encore prévues. Aux dires de Simon Sachel, la moitié des protagonistes ont trouvé l’amour depuis les premiers coups de manivelle au printemps. « Est-ce que ça peut durer ? Je ne sais pas », indique le réalisateur.

► Débrouillée jusqu’au 12 septembre, la chaîne MOI&cie présente Homme cherche sérieux les lundis à 21 h 30. Exceptionnellement, le premier épisode sera diffusé à TVA le 28 août à 20 h 30.

Ce qu’ils ont dit

Voici quelques-unes des meilleures citations entendues dans les deux premiers épisodes d’Homme cherche sérieux.

« Rencontrer quelqu’un dans un club ? Ce n’est pas impossible. Ce n’est pas parce que tu rencontres ta blonde à l’épicerie que c’est nécessairement une bonne fille. »

- Roméo, 31 ans

« J’ai le goût de baiser jusqu’à tant que je crève... avec la même personne, idéalement. »

- Stéphane, 40 ans

« Dans une date, il faut que tu poses des questions. Il faut que la fille parle. Il faut qu’elle parle plus que toi, en fait. »

- Christophe, 27 ans

« Les filles, je vais vous mettre la puce à l’oreille. Dans une première date, quand tu parles de ton ex, pis que le gars devant toi fait juste des “ah ouin”, passe à une autre histoire ! »

- Christian, 42 ans