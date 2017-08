Les coups de cœur de... Samuel Piette

Le nom Samuel Piette est sur toutes les lèvres des amateurs de soccer d’ici, car il a récemment rejoint les rangs de l’Impact de Montréal, après avoir joué sept ans en Europe. De retour au bercail, le jeune athlète de 22 ans est heureux de retrouver ses proches, mais aussi de retrouver sa ville. Il se plaît à redécouvrir la métropole, qu’il a laissée à l’âge de 14 ans.

Le restaurant ­favori ?

Photo Pierre-Paul Poulin

Vous savez, je suis parti en Espagne pour jouer, à l’âge de 14 ans, je n’ai donc pas énormément de références. Toutefois, l’été dernier, j’ai découvert avec mon cousin, le restaurant Grinder à Montréal. J’aime beaucoup l’ambiance et la bouffe.

Un endroit où s’entraîner ?

Ce n’est pas une question difficile ! Je vais bien sûr dire le Centre d’entraînement Nutrilait. Je ne veux pas comparer, mais mon centre d’entraînement en Espagne était beaucoup plus désuet. Ici, tout est neuf ! Les infrastructures sont parfaites pour les athlètes. C’est vraiment un ­changement positif !

Le quartier favori de ­Montréal ?

Photo courtoisie

Le Vieux-Montréal, pour ses rues étroites, ses cafés et ses restaurants qui me rappellent l’Europe. Vous savez, lorsque les gens vous disent que le Vieux-Montréal est une petite partie de l’Europe, croyez-les, car le côté ­vieillot, avec les rues en briques, est très similaire.

Si j’étais maire de ­Montréal, je... ?

Si j’étais maire de Montréal, j’en finirais une fois pour tout avec le dossier du fameux stade et je le rénoverais pour accueillir des événements sportifs de grande envergure.

La différence entre la vie montréalaise et la vie ­espagnole ?

Je dirais sans aucun doute la fièvre du soccer. Ici, on aime tellement le hockey. Dites-vous que là-bas, c’est comme le fanatisme du hockey à Montréal, mais dix fois plus amplifié pour le soccer. C’est une vraie religion. Il y a même un journal dédié uniquement au sport et 99 % des pages ne parlent que de soccer. Les gens ne font que parler de ça et les stades sont toujours à plein à craquer. Il y a même les dames âgées qui connaissent le nom de tous les joueurs et leurs positions. Les joueurs de foot sont de véritables stars en Espagne. Il y a aussi le coût de la vie en Espagne qui ne coûte vraiment pas cher, comparativement à ici.

Un athlète montréalais que vous admirez ?

Photo Ben Pelosse

Je n’ai pas le choix de nommer d’abord Patrice Bernier. Il est un modèle pour moi, depuis que je suis tout petit. Petit garçon, je rêvais d’être comme lui. Aujourd’hui, laissez-moi vous dire que je trouve ça tellement cool de jouer à ses côtés. On a une belle relation ! C’est vraiment spécial.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Photo Martin Chevalier

Je dois dire que c’est mon premier match à vie à Montréal, qui a eu lieu au Stade Saputo, en juin dernier. Je jouais pour l’équipe nationale du Canada contre le Curaçao. Je réalisais mon rêve de jouer à Montréal, car lorsque je venais voir des matchs de l’Impact, je me visualisais sur le terrain. Puis, mercredi dernier, j’ai officiellement joué pour la première fois, dans l’uniforme de l’Impact de Montréal. C’est tellement un beau souvenir aussi.