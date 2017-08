Les riches s’éclatent, l’autre 99% craque

La Bourse pour les riches qui s’enrichissent

Ah mais quelle bonne nouvelle pour le 1% détenteur de gros capitaux : «Une clôture record pour le Dow Jones à Wall Street. Le Dow Jones a battu son précédent record pour une sixième année consécutive» (Le Devoir, 3 août 2017). Qui profite de ça? Pas la classe moyenne, pas les travailleurs ordinaires et certainement pas les pauvres qui viennent d’atteindre un nombre record aux États-Unis. Et quant à celui qui, en campagne électorale, s’en prenait allègrement aux élites à Wall Street et se faisait le défenseur du monde ordinaire: «Le président Donald Trump s’est félicité de cette performance».

Les inégalités économiques records s’agrandissent grâce à Donald

La Bourse américaine, et canadienne itou, sont en pleine effervescence grâce à Donald Trump qui a promis de grosses baisses d’impôt aux riches et aux compagnies qui iront directement dans les poches des actionnaires comme cela a toujours été le cas et qui a été démontré empiriquement à plusieurs reprises. À cet effet, le titre de l’article de Jeremy Tordjman de Washington paru dans Le Devoir du 17 juin 2017: «Le Kansas, laboratoire fiscal de Trump en mauvaise posture». Qu’on se le dise une fois pour toutes : les baisses d’impôts consenties aux riches et aux compagnies par des politiciens asservis ne profitent qu’aux gras durs sans aucunement réduire les criantes inégalités économiques. Pour compenser ses recettes fiscales amoindries, l’État réduit la couverture de ses services publics comme ce fut le cas au Québec et aux States.

Un budget Trump qui plaît à l’élite

Baisses d’impôts et ratatinement des programmes sociaux plaisent au marché des capitaux qui s’envole. Le dernier budget Trump a réjoui la classe supérieure : «Donald Trump promet l’équilibre budgétaire en réduisant les programmes sociaux» et «Le budget Trump sabre l’aide sociale et augmente les dépenses militaires» (Le Journal de Montréal, 23 mai 2017). Beau petit cocktail budgétaire explosif concocté par Trump, ce gars du peuple, même s’il est milliardaire. Baisses d’impôts, hausse du budget miliaire, même s’il est le plus élevé au monde, et coupures radicales dans les services dévolus à la plèbe. Aussi : «Trump prévoit de fortes compressions budgétaires, surtout pour les pauvres» et «Pas efficace. La Maison-Blanche supprime l’aide aux élèves démunis» (Radio-Canada, le 23 mai 2017 et La Presse, 16 mars 2017). Voilà des mesures qui plaisent aux capitalistes. Et Ben Carson, le secrétaire de l’Habitation et du Développement urbain nommé par Donald Trump de dire : «La pauvreté est dans une large mesure un état d’esprit» (Le Devoir, 27 mai 2017).

Pourtant, le Fonds monétaire international (FMI) vient d’affirmer dans un récent rapport concernant les États-Unis : «Le Fonds relève ... des écarts de plus en plus importants dans la distribution des revenus et un niveau élevé de pauvreté. Ces défis grandissants sont aggravés par le fait que la part des revenus qui va aux travailleurs est près de 4 points de pourcentage inférieur à ce qu’elle était au début des années 2000, que la classe moyenne est tombée à sa plus faible proportion des 30 dernières années» (Le Devoir, 28 juillet 2017). Malgré les constations du FMI, les élus continuent à appliquer des politiques favorisant la secte économique supérieure au détriment de celle inférieure.

Création d’emplois et stagnation des salaires

Les experts, les spécialistes et les universitaires lucides ne cessent de vous répéter que création de richesse rime avec création d’emplois et qu’il s’ensuit, par enchantement, de fortes hausses de salaire pour les travailleurs ordinaires. Mais c’est le contraire qui se produit. Le département du Travail des États-Unis vient d’affirmer dans un récent rapport que : «États-Unis. Forte création d’emplois en juin. Les salaires n’augmentent cependant pas» (Le Devoir, 8 juillet 2017). Idem au Canada, selon Statistique Canada : «Les salaires ne grimpent pas» (Le Soleil, 2 juillet 2017). Voilà les conséquences réelles de tous ces traités de libre-échange négociés en catimini par des représentants du patronat et qui donnent tous les pouvoirs et tous les droits à des transnationales plus grosses et plus riches que les États. Puis-je vous recommander de lire l’éditorial de Gérard Bérubé paru dans Le Devoir du 3 août 2017 et intitulé tout simplement : «Sécheresse salariale»? Le Canada n’est pas mieux que les States pour les familles et les enfants pauvres : «Bien-être des enfants : le Canada fait mauvaise figure, selon l’UNICEF» (La Presse, 14 juin 2017). Le Canada se classe au 37e rang sur la liste de 41 pays riches. Belle affaire!

Sans l’aide de l’État, les salaires baissent

Au Canada, comme au Québec, les salaires misérables versés par des compagnies milliardaires à leurs employés stagnent, au mieux, grâce aux gouvernements qui compensent ces maigres salaires par des transferts et des aides versés à la classe moyenne et aux démunis. Cela revient à subventionner de grandes entreprises comme les pétrolières, les compagnies aériennes, les firmes hôtelières, etc. Et comme ces fonds versés par l’État ne leur suffisent pas à joindre les deux bouts, les individus et les familles empruntent. «Les banques centrales ont semé les germes de la prochaine crise [avec le crédit bon marché]» (Le Devoir, 4 août 2017). Voilà ce qu’a affirmé avec une grande assurance Krishen Rangasamy, économiste principal à la Banque Nationale. J’ajouterais que les riches entreprises, notamment les banques, sèment les germes de la prochaine crise en sous-payant ses employés et sont obligés de vivre sur le crédit. Si moins était donné aux dirigeants et à aux actionnaires et plus aux employés ordinaires, il n’y aurait pas de «prochaine crise». Au contraire, l’économie se porterait mieux. Mais on le sait bien, nos banques canadiennes aiment faire venir au pays des travailleurs étrangers, exporter ailleurs des emplois et avoir plein de filiales dans les paradis fiscaux qui viennent alimenter les vraies crises vécues par les gens ordinaires.

Gros salaires à venir : vraiment?

Suite à un sondage, et seulement un sondage qui n’engage à rien, effectué auprès du patronat, Le Devoir titrait en gros titres, comme si cela était un fait : «Économie. Les Québécois toucheront les plus fortes hausses de salaire en 2018» (Le Devoir, 10 août 2017). Vous m’en direz tant.

En chiffres absolus, les salaires vont à peine bouger, mais vont bondir en pourcentage grâce à l’augmentation légale du salaire minimum. Mais, ça restera des salaires de misère. Les autres qui vont augmenter seront ceux massivement subventionnés par l’État comme dans le commerce électronique, le multimédia, la finance supposément internationale, les firmes de génie et les contracteurs, des B.S. corporatifs qui vivent à nos dépends, etc. Faut pas rêver en couleur et se laisser endormir par de tels sondages patronaux repris pas certains médias.

En gros, si vous augmentez de 1000$ l’an le salaire de quelqu’un qui gagne 20 000$ par année, ça fait un gros 5% de hausse. Si vous haussez la rémunération de 100 000$ d’un dirigeant qui gagne 5 millions l’an, ça fait un «maigre» 2% de croissance. Il faut faire attention aux hausses présentées en chiffres absolus ou en pourcentage. Dans mon dernier cas, le travailleur ordinaire s’est enrichi beaucoup plus que son boss, en prenant les pourcentages comme base de comparaison.