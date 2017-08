L'organisme Leucan récolte plus de 50 000 $ grâce au tournoi de golf Simon Gagné

Depuis 16 ans, le tournoi de golf Simon Gagné a versé plus d’un million de dollars dans les coffres de Leucan. Jeudi, c’est un peu plus de 50 000 $ qui a été remis à l’organisme par l’entremise de cet événement caritatif tenu au Golf La Faune.



«Les sommes amassées vont nous permettre de poursuivre notre mission et d’accompagner les enfants atteints de cancer et leur famille. Nous sommes le principal bailleur de fonds pour la recherche clinique qui a permis d’augmenter le taux de survie, qui est passée de 15 à plus de 82 % en 20 ans. Ça permet aux enfants d’avoir les meilleurs traitements dans nos trois centres d’oncologie pédiatrique», rappelait la directrice régionale pour Leucan, Nathalie Matte.



L’organisme reçoit aussi de généreux dons par l’entremise du Pro-Am Gagné-Bergeron, qui a eu lieu la semaine passée. Mme Matte n’a pas hésité à encenser l’ancien hockeyeur, qui participe à toutes sortes d’activités durant l’année pour soutenir les enfants aux prises avec la maladie.

«On est vraiment priviligiés d’avoir Simon, qui a été sensibilisé à la cause par son père qui est décédé. Pierre était un homme généreux qui a vraiment tenu à ce que Simon s’implique dans la communauté [...] On a eu le privilège qu’il choisisse Leucan. C’est un homme généreux et engagé. On est contents qu’il poursuivre son association malgré sa retraite.»