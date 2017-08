Océanic: Lafrenière s’illustre dans la défaite

SAGUENAY | À son premier match dans l’uniforme de l’Océanic de Rimouski, l’ailier gauche Alexis Lafrenière, le premier choix de la dernière séance de repêchage de la LHJMQ, a marqué un but et amassé une mention d’aide, jeudi soir, au Centre Georges-Vézina.

Ce sont toutefois les Saguenéens de Chicoutimi qui ont savouré une victoire de 4-3 dans ce duel du Challenge des recrues. Nicolas Imbeau (1-1) et Félix Rioux (0-2) ont dirigé l’offensive des vainqueurs qui croiseront le fer avec le Drakkar, vendredi soir (19 h 30). L’attaquant Mathieu Bizier, un gradué des Commandeurs de Lévis, et le défenseur Christopher Inniss (Charles-Lemoyne), des patineurs également réclamés au premier tour par l’Océanic, ont récolté chacun une aide.

Par ailleurs, à la suite de son refus de poursuivre sa carrière chez le Phoenix de Sherbrooke, l’attaquant de 17 ans Anderson MacDonald a vu sa demande de transfert exaucée jeudi quand il a été échangé aux Wildcats de Moncton. En retour de MacDonald, un marqueur de 29 buts durant la saison 2016-17, et d’un choix de 2e ronde en 2019, le directeur général du Phœnix Jocelyn Thibault a soutiré à son homologue Roger Shannon le défenseur de 16 ans Jérémy Jacques, des choix de première ronde en 2018 et 2019 et de 2e ronde en 2019. Jacques, un résident de Cap-Santé, a manifesté le désir d’évoluer chez le Steel de Chicago de la USHL cette saison.