Pas le cœur de choisir entre patin et vélo

« Mon rêve idéal est de participer à un maximum de Jeux olympiques et d’y gagner des médailles. Ça, c’est dans un monde idéal. Mais seulement participer aussi à ceux d’été, ce serait déjà beaucoup », observe l’athlète de 23 ans, qui avait révélé son avenir prometteur sur patin en participant aux épreuves de 1000 m (20e) et de 1500 m (33e) aux Jeux de Sotchi.

« J’aimerais prendre quelque temps de repos parce qu’il y a quand même des différences dans la façon dont le corps travaille dans les deux sports. Si je donne un peu de repos à mon corps, la transition va se faire plus vite. Mais si je fais une saison de patin et que j’entre tout de suite en vélo, mon corps va continuer de travailler comme si j’étais au patin. Ça peut devenir mélangeant », résume le natif de Cumberland, à une heure de la frontière québécoise.

Huit Canadiens ont déjà réussi ce truc de se partager entre les Jeux olympiques de deux saisons, dont Pierre Harvey en ski de fond et en cyclisme. Georgia Simmerling sert d’exemple le plus actuel de ce type d’athlète menant une double vie. Après deux Jeux d’hiver en ski alpin et en skicross, elle a participé à ceux de Rio en cyclisme sur piste et entend vivre ceux de PyeongChang à nouveau en skicross.