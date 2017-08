Retour difficile pour Leblanc

VICTORIAVILLE | Tenue à l’écart pendant deux mois par une blessure au dos, Maude-Aimée Leblanc est passée à travers frustrations et déceptions, jeudi, lors de la première ronde du tournoi Coupe Canada, l’un des plus importants tournois de golf au pays, présenté au Club de golf de Victoriaville.

« Il n’y a rien qui marchait, a résumé la golfeuse membre de la LPGA, irritée par sa performance. Je n’ai pas été bonne sur les coups roulés et mes coups de départ manquaient de précision. Je devrai corriger quelque chose dans mon élan ».

Elle s’est blessée au dos en juin lors d’une séance d’entraînement à Grand Rapids au Michigan. Elle a dû rater quelques tournois importants et a chuté du 93e au 119e rang mondial.

Seul point positif de la journée, l’athlète de 6 pieds 1 pouce n’a pas ressenti de douleur lors de son parcours et se sent maintenant prête à reprendre l’action sur le plus important circuit américain. Elle devrait rejoindre les autres golfeuses d’élite pour le Canadian Pacific Women’s Open, à Ottawa, le week-end prochain.