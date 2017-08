Rihanna lance des chaussettes à l’effigie des ses looks les plus célèbres

Fans de Rihanna, réjouissez-vous! La chanteuse a dévoilé mercredi quatre modèles de chaussettes représentant ses tenues les plus iconiques.

Les paires de bas de RiRi sont vendues en paquet de deux se détaillant à 63,55$. On peut se les procurer en ligne dès maintenant.

La boîte « Music Video » s'inspire des clips de la star pour ses hits « Work » et « Pour it Up ».

Get the #rihannaxstance #ICONIC socks collection here ---> Stance.com/Rihanna @stancemuse #RihannaMusicVideoBox #Work Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 16 Août 2017 à 10h33 PDT

Une publication partagée par Robz (@rihkinisuit) le 30 Mars 2017 à 18h04 PDT

The Iconic collection with @stancemuse socks available --->Stance.com/Rihanna #RihannaMusicVideoBox #PourItUp Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 16 Août 2017 à 10h28 PDT

Une publication partagée par RD #OnOnesOwn EP coming (@vibesbyleaaah) le 7 Juil. 2017 à 9h14 PDT

Quant à lui, le paquet « Award Show » comporte des chaussettes ornées de ses looks légendaires aux Met gala de 2016 et aux CFDA awards, lorsqu’elle a reçu le prix icône de style.

The #ICONICcollection x @stancemuse is out and available for purchase now at ---> Stance.com/Rihanna #RihannaRedCarpetBox #MetGala Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 16 Août 2017 à 10h20 PDT

AFP

#ICONICcollection socks x @stancemuse #RihannaRedCarpetBox #CFDAs Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 16 Août 2017 à 10h22 PDT

Pour réaliser cette collection cocasse, la belle barbadienne s’est associée à la marque de chaussettes Stance. Ce n'est d'ailleurs pas leur première collaboration.

Squad goals! Your favorite styles are back with a little Holiday twist. Shop the "Fro$t Bite" anklet and the "Look Back At It" thigh high at Stance.com/Rihanna. #rihannaxstance #stancemuse #theuncommonthread Une publication partagée par Stance Muse (@stancemuse) le 22 Nov. 2016 à 13h19 PST

RiRi a égalament créé pour eux des bas sportifs décorés du mot Fenty, son nom de famille, ainsi qu’une ligne de bas de nylon plus sexy.

Bad Gal to the bone. New #rihannaxstance collection drops today! Five soft and sporty socks that will really get under your skin. Shop now at Stance.com and @six02 💀🌸 @badgalriri #theuncommonthread Une publication partagée par Stance Muse (@stancemuse) le 4 Avril 2017 à 14h19 PDT

Look Back At It. @badgalriri 's limited-edition thigh-high available TODAY exclusively at stance.com. Shop the styles NOW (link in bio). #rihannaxstance #theuncommonthread #punksandpoets Une publication partagée par Stance Muse (@stancemuse) le 31 Mai 2016 à 8h31 PDT