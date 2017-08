Taylor Swift fait un don à une association de victimes d’abus sexuels

La chanteuse et superstar Taylor Swift a fait un don d’un montant non précisé à une association de défense des victimes d’abus sexuels, comme promis, après avoir remporté lundi un procès au civil contre un DJ qu’elle accusait d’agression sexuelle.

La Joyful Heart Foundation («Fondation du coeur joyeux»), qui défend les victimes de toutes sortes d’agressions sexuelles, a confirmé jeudi qu’elle avait reçu une somme d’argent de Swift, mais sans en indiquer le montant.

«J’espère que l’expérience très publique de Taylor - et sa décision d’en parler - aidera non seulement d’autres victimes à prendre la parole et à agir, mais sera aussi un message de solidarité», a indiqué la fondatrice de l’association, l’actrice Mariska Hargitay.

«Je suis très honorée par son implication et son engagement sur ces questions, et profondément reconnaissante pour son soutien à la fondation», a-t-elle ajouté.

La présidente de la fondation, Maile Zambuto, a elle remercié la chanteuse de 27 ans pour son «généreux investissement» et estimé qu’elle avait envoyé «un puissant message aux victimes du monde entier: vous comptez. Ce qui vous arrive compte. Et vous n’êtes pas seules».

Un tribunal de Denver a donné raison lundi à Taylor Swift face au DJ David Mueller, qu’elle accusait de lui avoir attrapé les fesses lors d’une séance photos en 2013.

La chanteuse de «Bad Blood» a obtenu le dollar symbolique qu’elle demandait dans ce procès au civil, initié contre elle par le DJ qui avait espéré des dommages et intérêts après avoir perdu son emploi suite aux accusations de Swift.

Après l’annonce du verdict, la chanteuse avait promis de faire des donations à «de multiples associations» de victimes d’agressions sexuelles, sans dire lesquelles.

Grâce au succès de sa tournée internationale, Taylor Swift était arrivée en 2016 en tête du classement annuel des célébrités les plus riches établi par le magazine Forbes, avec quelque 170 millions de dollars engrangés entre juin 2015 et juin 2016.