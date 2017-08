Un immeuble patrimonial de Saint-Jean-sur-Richelieu part en fumée

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | Un immeuble patrimonial, qui a survécu à un incendie majeur, qui a détruit la rue Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1876, a été la proie des flammes pendant la nuit de mercredi à jeudi.

Le bâtiment de deux étages abritait des logements, qui a forcé une évacuation. Une victime aurait été transportée dans un centre hospitalier après avoir inhalé de la fumée, elle serait hors de danger.

La cause de l’incendie serait accidentelle. Selon ce qui nous a été permis d’apprendre l’édifice, qui lorgne la rivière Richelieu, a été lourdement endommagé et pourrait être déclaré perte totale.

Un immeuble patrimonial en décrépitude

Le 295-301 rue Richelieu est l’un des plus vieux édifices de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais depuis quelques années plusieurs résidents se sont mis à s’inquiéter de l’état du bâtiment.

Claude Bachand, député fédéral du Bloc québécois pendant presque 20 ans, a publié, le 15 août dernier, une copie de la requête qu’il a déposée au directeur des travaux publics de la municipalité où il faisait part de son inquiétude.

«Je suis préoccupé par le degré de décrépitude de l’édifice, peut-on lire sur sa page Facebook. Tout le bâtiment me semble dangereux, je constate qu’une cheminée est en train de se désagréger et pour s’écouler sur la toiture et la pente de la toiture pourrait précipiter des briques sur le trottoir.»

Il n’est pas le seul à avoir manifesté son inquiétude à propose de cet édifice alors qu’un groupe Facebook a été formé au mois de mai 2016 afin de former un comité pour la préservation du 295-301 rue Richelieu.