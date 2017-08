5 boutiques autre que Frank And Oak où trouver de beaux kits pour gars

Sans contredit, si on pouvait s’habiller de la tête aux pieds chez Frank And Oak, on le ferait.

Par contre, comme on est toujours à la recherche de nouvelles pièces uniques pour créer des looks de feu, on a trouvé 5 autres magasins pour gars qui valent le détour pour la rentrée.



1- Topman

Cette marque britannique est LA destination pour celui qui détient des mensurations européennes et qui est à la recherche d’un complet ajusté, d’un skinny jean ou d’une chemise à motifs issue des dernières tendances.

Disponible à La Baie d’Hudson.

2- Off The Hook

En plus de VANS et Adidas, ce magasin indépendant, situé au centre-ville de Montréal, tient plus de 70 marques qui plairont au mâle urbain et sportif.

On y retrouve également des compagnies québécoises telles que Raised by Wolves, Want Les Essentiels et Chez Nous.

1021 Ste-Catherine Ouest, Montréal

3- Atelier New Regime

Pour le fashionisto urbain qui aime flasher et qui n’aime ne pas passer inaperçu, cette marque streetwear est pour vous. Même Rihanna a porté un T-shirt de New Regime!

4632 Notre-dame Ouest, Montréal

4- Clark Street Mercantile

Cette boutique du Mile-End s’adresse au gars hipster et preppy à la quête de vêtements de qualité. Le propriétaire prend soin de sélectionner chaque pièce une par une et mise sur l’artisanat avant tout.

5200 Rue Clark, Montréal

5-Three Monkeys (IIIMNKYS)

On s’y rend, entre autres, pour s’acheter une paire de jeans plus-que-parfaits Naked and Famous, pour trouver une chemise Original Penguin et pour découvrir la marque montréalaise Kuwalla|Tee qui propose de magnifiques basiques.

Dans Les Cours Mont-Royal, 1455 Peel, Level 2, Montréal