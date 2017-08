Balayer les Argos: mission impossible ?

Avec une formation décimée, les Alouettes tenteront de battre Toronto pour une deuxième fois en autant de semaines.

Même s’ils ont grimpé au premier rang de la section Est la semaine dernière, les Alouettes ont dû procéder à plusieurs changements en prévision du match de samedi après-midi contre les Argonauts de Toronto.

Épargnée par les blessures depuis le début de la saison, l’escouade de Jacques Chapdelaine a vu son infirmerie se remplir en quelques jours seulement. Chris Ackie, Jean-Christophe Beaulieu, Philip Blake, Alex Pierzchalski, Philippe Gagnon, Frédéric Plesius et Keith Shologan sont tous tombés au combat en l’espace de 21 jours.

Ce sont des absences importantes, car ils représentaient la profondeur de la formation montréalaise. Ils venaient compléter l’apport des pierres angulaires de l’équipe. Ils seront remplacés, mais par des joueurs qui ont une expérience limitée ou qui sont arrivés depuis peu de temps dans l’entourage des Alouettes.

Bien sûr, Samuel Giguère ne peut pas être dans aucune de ces deux catégories, mais il en sera tout de même à son premier duel de la campagne.

Il faut maintenant se poser la question : est-ce que la cuvée 2017 des Moineaux aura assez de caractère et de ressources pour balayer cette série aller-retour contre les Argonauts ? Pas impossible, mais ce ne sera pas une partie de plaisir surtout qu’ils n’ont pas de victoire à leurs trois premières rencontres sur la route.

«On a été chanceux, car on a eu une semaine de relâche après notre voyage à Winnipeg, a expliqué l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine. On en a profité pour trouver des idées et faire des plans pour deux matchs.

«Lors du premier match, les choses se sont bien déroulées. En deuxième demie, même si on avait voulu inscrire plus de points, je dois admettre que j’ai été plus conservateur dans mon appel de jeux. Je ne voulais pas trop montrer notre jeu en prévision de la partie de cette semaine.»

Le retour de Ray

La défense de Noel Thorpe aura un autre gros test cet après-midi alors que les Argonauts pourront compter sur le retour au jeu de Ricky Ray. On parle ici d’un quart d’élite dans la LCF.

Il est parfaitement rétabli de sa blessure à l’épaule et il a été en mesure de lancer toutes les passes qu’il souhaitait durant les entraînements de son équipe pendant la dernière semaine.

On peut prévoir que le vétéran, avec la complicité de son entraîneur-chef Marc Trestman, attaque les zones profondes dès les premières minutes du match. Les deux hommes de football savent très bien que la tertiaire montréalaise est jeune et inexpérimentée et ils tenteront de l’exploiter au maximum.

Pour les demis défensifs des Alouettes, c’est toute une commande qui les attend. «C’est un gros défi d’affronter un quart du calibre de Ray, a confirmé Dondre Wright qui en sera à son deuxième départ dans la LCF. Nos entraîneurs ont fait du bon travail afin que nous soyons bien préparés pour cette rencontre. Je m’attends à être testé à plusieurs reprises par Ray et ses receveurs. Je serai prêt s’il lance le ballon dans mon secteur.»

Chapdelaine a indiqué que Jean-Christophe Beaulieu sera remplacé par comité et non par un seul homme. On peut s’attendre à ce qu’Oumar Touré, Stefan Logan, Brandon Rutley fassent partie de cette unité. «On va être capable de le remplacer, mais il n’y a pas un autre Jean-Christophe. Il est unique dans ce qu’il fait.»