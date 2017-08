Après une fusillade, Cambrils émerge d’une nuit terrifiante

Markel Artabe avait fini de travailler comme serveur à Cambrils et était sorti manger une glace vendredi quand il a entendu des tirs: juste après Barcelone, la côte catalane subissait une seconde attaque terroriste.

«Entre minuit et minuit et demie, nous étions sur la promenade de la plage», raconte à l’AFP ce jeune homme de 20 ans, en short et polo bleu ciel, quelques heures après le drame.