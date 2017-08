Confiant, mais pas trop non plus

Trois victoires ne font pas une saison, mais ça peut drôlement aider à rétablir la confiance d’une équipe. C’est le cas de l’Impact.

Cependant, tout le monde prend un pas de recul pour éviter de tomber dans l’excès de confiance.

« On n’a rien accompli, on est encore derrière la ligne rouge, et ça, c’est un fait, a insisté Mauro Biello. On ne peut pas perdre le focus [en pensant] à certaines choses qu’on ne peut pas contrôler.

« Ce qu’on peut contrôler : le travail qu’on amène, notre mentalité et notre approche. Présentement, c’est bien, mais on sait qu’il y a encore du travail devant nous. »

Humilité

Hassoun Camara ne craint pas que la complaisance s’installe au sein du groupe puisque celui-ci se doit de rester humble.

« La chance qu’on a, c’est qu’on sait d’où on vient. On a assez souffert en première moitié de saison.

« Même si on savait que les choses allaient tourner, on faisait face à l’ambiance autour du club où les gens étaient très pessimistes et ne croyaient pas trop en nous. »

Un tournant

Le réel tournant pour l’Impact aura été ce revers de 4 à 0 subi au Red Bull Arena, à la fin juillet.

« C’était un mauvais match pour nous, a reconnu Biello. Si je dois regarder les choses en profondeur, on a eu une mauvaise séquence avec Houston, Dallas et les Red Bulls.

« Maintenant, on évite certaines erreurs et c’est important parce qu’on commence à avoir un peu de chimie et de rythme à l’attaque, on commence à terminer des matchs, compter des buts et ne rien donner à l’adversaire.