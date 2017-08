Coupe Solheim: les États-Unis prennent l'avantage

La formation américaine a pris les devants 5,5 à 2,5 devant l’Europe lors de la première journée d’activités de la Coupe Solheim de golf féminin, vendredi à Des Moines, en Iowa.

Angel Yin et Lizette Salas ont été sans pitié face à Carlota Ciganda et Emily Pedersen, l’emportant par six coups.

La joueuse-vedette Michelle Wie et Danielle Kang ont défait Madelene Sagstrom et Jodi Ewart Shadoff trois et un grâce à des oiselets aux 16e et 17e fanions.

De leur côté, les Américaines Stacy Lewis et Gerina Piller ont eu besoin de 17 trous pour venir à bout de Charley Hull et Georgia Hall par un coup.

La meilleure performance des Européennes est venue de la Suédois Anna Nordqvist et de Hall, qui ont gagné leur duel contre Paula Creamer et Austin Ernst, par trois coups.