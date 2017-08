David Morland IV revient de loin

Six ans après avoir été gravement blessé dans un accident de la route, l’ancien golfeur de la PGA David Morland IV est de retour au sommet de son art et il veut intégrer la Ligue des Champions (ancienne SPGA) dans 14 mois, lorsqu’il soufflera 50 chandelles.

En 2011, alors qu’il évoluait sur une base régulière dans la PGA, Morland IV a été sérieusement blessé au dos et à une épaule dans un accident de la route. Il a tenté de continuer de jouer malgré les blessures, mais a finalement dû être opéré à deux reprises. Au total, il a été tenu à l’écart du jeu pendant 42 mois, perdant sa carte de membre du plus prestigieux circuit au monde.

« J’ai frappé un coup de fer-4 long et droit. Ça m’a tout de suite redonné le sourire, continue-t-il. J’ai eu à travailler sur mon jeu depuis, mais mon dos et mon épaule ne me font plus mal et je frappe la balle avec force.