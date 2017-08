Des bulles avec The Weeknd

Le chef montréalais Chuck Hughes, traiteur des stars durant le Festival Osheaga, gardera un bon souvenir du passage à Montréal du chanteur The Weeknd. Même si la situation a failli s’envenimer...

« C’était le dernier show du festival et il est arrivé avec une grosse gang. On s’est fait engueuler par un membre de son équipe de gestion pour quelques demandes, mais ça, on est habitués. Finalement, The Weeknd est venu personnellement nous offrir une bouteille de bulles à ma gang et moi pour s’excuser. Souvent, les plus grands artistes de ce monde sont plus sympathiques que l’on peut le croire ; c’est leur entourage qui peut parfois être plutôt demandant... », raconte l’animateur de la nouvelle émission Le monde selon Chuck sur la chaîne CASA, rencontré à la Pizzeria Caldo, mardi dernier.