Directions opposées

Pour connaître du succès, tant aux guichets qu’au niveau des cotes d’écoute, un sport se doit de compter sur des athlètes dotés d’un énorme pouvoir d’attraction. Préférablement des athlètes inspirants offrant un bon spectacle et auxquels l’amateur moyen peut s’identifier. Une histoire dite cendrillon est également un gage de succès.

C’est particulièrement le cas dans les sports individuels. Les sports d’équipe ne dépendent pas autant de la présence d’un seul individu pour engranger des revenus.

Prenons le Canadien de la fin des années 1990 et du début des années 2000. Cette équipe, qui n’avait rien du Tricolore des années 1950 ou de la fin des années 1970, demeurait quand même le principal sujet de discussion en matière de sport dans les chaumières et tavernes de Montréal. Au football américain, le stade d’une équipe comme les Cowboys de Dallas est bondé même lors des années de vache maigre.

On a eu une preuve on ne peut plus évidente de l’impact que peut avoir un athlète, la fin de semaine dernière, avec la présentation de la Coupe Rogers.

En l’absence de gros noms, les dames ont joué devant des gradins souvent dégarnis à Toronto. Pendant ce temps, à Montréal, Denis Shapovalov faisait la pluie et le beau temps. Samedi soir, son match de demi-finale a conféré des parts de marché de 23,9 % à TVA Sports. C’est donc dire qu’un Québécois sur quatre qui regardait la télé avait les yeux rivés sur ce match. La veille, les résultats étaient similaires.

Enfin, sa victoire contre Rafael Nadal en huitièmes de finale, qui est l’équivalent d’une victoire de Françoise Abanda aux dépens de Serena Williams, a été suivie par plus d’un demi-million de téléspectateurs à un certain moment. C’est inespéré pour un match de huitièmes de finale.

Le golf en difficulté

Au même moment où Alexander Zverev disposait de Roger Federer à Montréal dimanche, les meilleurs golfeurs de la planète se disputaient le Championnat de la PGA. Dans le principal marché de la PGA, c’est-à-dire le marché américain, cette édition du dernier tournoi majeur de la saison s’est avérée la moins écoutée depuis 2008. Il faut dire qu’en 2008, les Jeux olympiques de Pékin avaient aussi lieu au même moment.

Plus tôt cette année, le Tournoi des maîtres a enregistré ses pires cotes d’écoute depuis 2004. De telles données illustrent à quel point Tiger Woods manque cruellement au monde du golf.

Malgré leur talent et l’impressionnante distance que parcourt la balle sur leurs coups de départ, les Jordan Spieth, Dustin Johnson et Rory McIlroy n’ont malheureusement pas la prestance d’un Tiger Woods à son apogée.

De 1997 à 2008, lorsque les amateurs de sport décidaient de s’installer devant leur téléviseur par un beau dimanche ensoleillé, c’était pour y voir Tiger Woods à l’œuvre lors de la ronde finale d’un tournoi.

Depuis, la carrière de Tiger Woods a été marquée par les blessures et divers déboires n’ayant aucun lien avec le golf. Avant que sa carrière ne s’effondre, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il éclipse la marque du légendaire Jack Nicklaus pour le plus grand nombre de titres majeurs en carrière, soit 18. Totalisant toujours 14 titres depuis 2008, on imagine mal comment Tiger pourrait en remporter un autre, et encore moins cinq.

Bref, on sous-estime souvent le pouvoir d’attraction d’un seul joueur. Raison de plus pour apprécier un talent générationnel ou même un conte de fées lorsqu’on en a la chance.

Les tweets de la semaine...

twitter.com/DannyJoncas

Cœurs sensibles s’abstenir

Vous vouliez des nouvelles de Jeffrey Loria ? En voici. La chance sourit à celui qui a contribué à sortir les Expos de Montréal pour ensuite acheter les Marlins de Miami et faire financer la construction d’un nouveau stade d’un demi-milliard de dollars à même les deniers publics. À preuve, lisez ce tweet du compte Hardball Talk, de la chaîne NBC.

« Jeffrey Loria accepte de vendre les Marlins à Derek Jeter et Bruce Sherman pour 1,2 milliard. »

À n’y rien comprendre

À l’aube d’une nouvelle saison, la NFL continue de faire preuve d’improvisation lorsqu’elle décerne des suspensions. Ezekiel Elliott des Cowboys de Dallas porte en appel sa suspension de six matchs pour une histoire de violence conjugale. Sans minimiser l’affaire, le chroniqueur Marcus Mosher se pose des questions sur le raisonnement de la NFL.

« La NFL avait une vidéo de Ray Rice assommant sa copine dans un ascenseur et il a eu deux matchs. »

Vives tensions

Les manifestations de la fin de semaine dernière à Charlottesville ont créé des remous jusque dans le monde du sport. Lors de matchs présaison, des joueurs noirs évoluant dans la NFL, dont Marshawn Lynch qui effectue un retour cette année, ont refusé de se tenir debout durant l’hymne national. Jeremy Roenick n’approuve visiblement pas la décision du porteur de ballon.

« Marshawn, tu aurais dû demeurer à la retraite. »

À surveiller...

Rythme effréné

À moins que les Blue Jays de Toronto amorcent sous peu une séquence victorieuse d’une dizaine de matchs, tout indique que les amateurs de baseball se trouvant au Canada n’auront pas droit à une course pour une place en séries cette saison. Gâtés lors des deux dernières campagnes, les partisans des Blue Jays peuvent néanmoins suivre quelques dossiers intéressants d’ici la fin de la saison. Par exemple, les Dodgers de Los Angeles sont en voie de devenir la septième équipe de l’histoire à remporter 110 matchs en une saison. Toutefois, ce qui retient l’attention à l’heure actuelle, ce sont les longues balles du voltigeur Giancarlo Stanton, des Marlins de Miami. Avant le match de mercredi, Stanton avait frappé un circuit dans six matchs d’affilée. Il en avait aussi cogné 10 à ses 12 derniers matchs et 23 à ses 35 derniers matchs. Les coups de circuit retiennent largement l’attention au baseball et, 19 ans après la course au record entre Mark McGwire et Sammy Sosa, Stanton vise lui aussi la marque magique des 62 circuits. Il en a présentement 44.

Les cinq suggestions de la semaine

Baseball

Photo AFP

Les hostilités reprennent entre les Yankees et les Red Sox, qui viennent de s’affronter récemment. Cette fois, les duels auront lieu au Fenway Park de Boston.

►Le vendredi 18 août à 19 h à Sportsnet

Baseball

Photo AFP

Rare visite au mythique Wrigley Field pour les Blue Jays alors qu’ils disputent une série face aux Cubs de Chicago, champions en titre de la Série mondiale.

►Le samedi 19 août à 14 h à TVA Sports et Sportsnet

Football

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Deuxième match d’une série aller-retour entre les Alouettes et les Argonauts. Les Alouettes ont remporté le premier duel 21-9 à domicile vendredi dernier.

►Le samedi 19 août à 16 h à RDS et TSN

Soccer

Photo Agence QMI, Jeff Conner

Pour son troisième match en l’espace de huit jours, l’Impact reçoit le Real Salt Lake. L’équipe peut-elle signer un troisième gain d’affilée par la marque de 3-0 ?

►Le samedi 19 août à 19 h 30 à TVA Sports

Golf

Photo Chantal Poirier

Une semaine après le Championnat de la PGA les activités reprennent avec la présentation du Championnat Wyndham. Le Canadien David Hearn sera de la partie.

►Le dimanche 20 août à 15 h à RDS et Global