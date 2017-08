Entraînement conjoint avant le match

Le Rouge et Or et les Ravens ont croisé le fer, vendredi à l’occasion d’un entraînement conjoint en prévision du match présaison qui sera disputé samedi après-midi au PEPS.

« Je n’ai pas tout vu, mais nos joueurs de ligne ont été capables de mettre de la pression, a souligné l’entraîneur-chef et responsable de la ligne défensive Glen Constantin. C’est bon de voir comment les joueurs réagissent devant l’adversité et composent avec le stress. Le match présaison est le premier grand pas dans la construction de la chimie d’équipe et la cohésion. Dans mon speech d’avant pratique, j’ai prévenu les joueurs des deux équipes de jouer avec intensité, discipline et de protéger les quarts-arrière. »

Mot d’ordre

Le mot d’ordre de Steve Sumarah est simple. « Je veux que les gars compétitionnent sur chaque jeu, a souligné l’entraîneur-chef des Ravens qui amorcent leur cinquième saison depuis leur retour. Notre première unité sera correcte comme on a pu le voir lors de l’entraînement conjoint et j’espère que notre deuxième groupe, qui comprend plusieurs jeunes, fera mieux que l’an dernier. »

« Je ne dis pas que nous avons l’équipe la plus talentueuse depuis notre retour, mais nous misons sur le meilleur groupe, de poursuivre Sumarah. C’est un groupe très uni. L’ailier espacé Nate Behar a transporté le programme sur ses épaules et nous ne serions pas où nous sommes sans lui, mais son départ pour la LCF (choix de 1re ronde des Eskimos d’Edmonton, 5e au total) a permis à d’autres joueurs de prendre du galon. Quand les négociations étaient difficiles avec les Eskimos, il a pensé à un certain moment de revenir pour une cinquième saison, mais il a accompli tout ce qu’il voulait dans les rangs universitaires. »

Recrutement

Avec l’embauche de David Caron comme entraîneur de la ligne défensive et la présence de Jean-Philippe Asselin comme coordonnateur offensif, les Ravens n’ont jamais caché qu’ils souhaitaient être plus présents dans le recrutement au Québec.

« On a l’espoir d’attirer dix recrues du cégep en 2018, a mentionné Sumarah. Nous avons été à l’entraînement de Garneau, jeudi soir, et on peut comprendre pourquoi Laval est aussi fort. On veut nous aussi piger dans ce bassin de joueurs. »