Hymnes nationaux : James Harrison clarifie son opinion

Visiblement mal à l’aise d’avoir été mal cité à deux reprises, le secondeur des Steelers de Pittsburgh James Harrison a livré son opinion quant aux joueurs de la NFL choisissant de ne pas se lever pendant l’hymne national des États-Unis.

Le vétéran a accordé une entrevue au magazine «Sports Illustrated», jeudi, afin de rectifier certaines déclarations diffusées dans les médias sociaux depuis un an. Récemment, l’ancien hockeyeur de la Ligue nationale Jeremy Roenick a transmis sur Twitter une capture d’écran montrant un message apparemment écrit par Harrison disant que «les membres de mon équipe assis durant l’hymne national devraient finir sur une chaise roulante».

Or, le principal intéressé a nié avoir rédigé cela et a répliqué de façon plus conservatrice.

«C’est le choix de chaque individu. S’il sent qu’il s’agit de quelque chose devant être réalisé, c’est son droit, a-t-il indiqué. Maintenant, une phrase envoyée sur les médias sociaux n’est pas nécessairement vraie. S’il fallait croire que tout ce qu’on entend et voit est véridique, le monde entier serait dans le trouble. Et disons que nous sommes dans une situation déjà précaire.»

En 2016, Harrison avait été faussement associé à une image manipulée par le biais du logiciel PhotoShop. Celle-ci comprenait une déclaration similaire à celle transmise par Roenick, qui a d’ailleurs vu celle-ci réacheminée plus de 3300 fois sur Twitter.