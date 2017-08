Jelle Van Damme quitte le Galaxy

Le transfert envoyant le capitaine du Galaxy de Los Angeles, Jelle Van Damme, au Royal Atwerp, un club de première division belge, a été complété vendredi.

La formation de la Major League Soccer (MLS) a reçu 235 000 $ pour les services de Van Damme.

«Jelle nous a approchés et nous a demandé de retourner en Belgique pour être plus proche de ses enfants, a mentionné le directeur général du Galaxy, Pete Vagenas, par voie de communiqué. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Jelle et le Royal Antwerp afin de rendre le tout possible pour lui et sa famille. Notre priorité demeure le succès du Galaxy. Nous le remercions pour le temps qu’il a passé ici et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.»

Le défenseur a pris part à 46 matchs avec le Galaxy en deux saisons. Il a inscrit un but et cinq mentions d’aide.

La formation californienne est présentement installée en neuvième place de l’Association de l’Ouest avec une récolte de 23 points.