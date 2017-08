Le moment est enfin venu pour Étienne Moisan

Étienne Moisan attendait ce moment depuis longtemps.

Avec le départ de Félix Faubert-Lussier qui a complété son parcours universitaire et qui a fait le saut dans la LCF avec les Tiger-Cats de Hamilton, le demi-inséré de quatrième année du Rouge et Or de l’Université Laval obtient l’occasion d’obtenir un poste de partant.

« Je veux saisir l’opportunité parce que j’attendais ce moment-là, a mentionné Moisan. C’est excitant. J’ai plus de responsabilités comme receveur et comme bloqueur. Mon camp se déroule bien jusqu’à présent.

« Félix était un excellent joueur, mais je ne ressens pas la pression de le remplacer, de poursuivre le produit des Cheetahs de Vanier. Je ne suis pas Félix. Nous avons chacun notre style ainsi que nos forces et faiblesses. »

Défi est-ouest

Le match présaison face aux Ravens de Carleton cet après-midi constituera le premier départ en carrière pour Moisan. « C’est certain que je veux bien faire, a-t-il reconnu, mais je ne vois pas ce match comme un test. Les entraîneurs savent ce que je peux faire. Peu importe ce qui va arriver, ça ne changera pas grand-chose. »

Moisan a reçu une bonne dose de confiance lors du Défi Est-Ouest disputé en mai au PEPS. Invité de dernière minute en raison d’une blessure, l’étudiant en relations industrielles a enfilé l’uniforme de l’Ouest contrairement à ses coéquipiers du Rouge et Or et il a connu un fort match avec quatre réceptions pour 80 verges. En bonus, Moisan et l’Ouest ont signé une victoire de 37-13. « Ce match n’aura pas un impact sur ma place dans l’équipe, a-t-il prévenu, mais il m’a mis en confiance. J’ai montré que je pouvais rivaliser avec les meilleurs espoirs au pays. »

Lutte à deux

Engagé dans une lutte avec Marco Dubois, un autre vétéran de quatrième année, Moisan possède une longueur d’avance, surtout que le produit des Spartiates du Vieux-Montréal s’est blessé à un pied, mercredi.

« Étienne fait super bien et il poursuit sur sa lancée du camp de printemps en Floride où il a été notre meilleur receveur, a mentionné le coordonnateur offensif Justin Éthier. Il s’est vraiment bien préparé au lieu de simplement se dire que c’était maintenant à son tour. Il avait le sentiment qu’il aurait sa chance en 2016 et le retour de Félix n’a pas été facile, mais il a fait plein de choses pour nous sur les unités spéciales. »