Lecture d'été: le dernier round

Avec le Tricycle rouge (Hugo Thriller) de l’auteur franco-québécois Vincent Hauuy, nous entrons presque dans la nouvelle saison littéraire. Officiellement lancé demain samedi, ce roman policier qui frise le fantastique et une histoire de tueur en série à rebours est un très bon début pour ce jeune romancier. Loin des jeux vidéo où il officie dans la région de Québec, Vincent Hauuy s’est fait connaître sur une plate-forme de livres par un concours. Il remporta le prix Michel Bussi du meilleur « frileur » , comme aurait si bien dit le regretté pape du polar : Michel Lebrun.

Un homme usé qui a encore des ressources.



Si les histoires de tueurs furent légion, tant mieux pour nous, humbles lecteurs, elles commencent à diminuer, l’intelligence d’un roman sur le propos est de donner une tessiture aux personnages. Dans ce pavé qui frise les 500 pages, vous allez sans contredit vous attacher à Noah Wallace. Ce profileur de génie n’est plus que l’ombre de lui-même. Usé par le métier et de graves problèmes personnels, il attend en quelque sorte la fin. Comme dans tout bon roman policier, c’est le collègue qui vous sollicite pour une affaire étrange, surtout quand elle se situe au Québec ! Télescopant avec intelligence et parfois humour les méthodes de travail en sol américain, mais oubliez : Bon Cop, Bad Cop, l’auteur ne fait pas dans la dentelle. Si les scènes glauques se succèdent sans toutefois tomber dans l’exagération, on a déjà lu pire, juste pour remplir les chapitres, c’est la figure de son héros que nous retiendrons. Hanté par des rêves, dialoguant par missives interposées avec le tueur présumé, sa quête de la vérité ne devient que plus hallucinante.

Soyez sans crainte, ce roman qui fleure le chemin du petit Poucet tellement les intrigues se chevauchent, vous vaudra quelques nuits blanches !