Les Blue Jays échappent le premier match face aux Cubs

Javier Baez a frappé un coup de circuit de deux points en huitième manche et les Cubs de Chicago ont vaincu les Blue Jays de Toronto par la marque de 7-4, vendredi après-midi, au Wrigley Field.

Il s’agit d’un 20e coup de canon pour le joueur d’arrêt-court des champions en titre de la Série mondiale, cette année. Il devient le quatrième joueur de 25 ans ou moins de l’équipe à atteindre ce plateau cette saison. Kris Bryant, Wilsson Contreras et Kyle Schwarber ont également envoyé au moins 20 balles de l’autre côté de la clôture.

En début de huitième manche, alors que les Blue Jays tiraient de l’arrière 5-1, Kevin Pillar a frappé un double au champ gauche qui a permis à Steve Pearce de croiser la plaque.

Quelques instants plus tard, Ryan Goins a placé la balle en lieu sûr. Miguel Montero et Pillar ont alors porté le pointage à 5-4.

Victor Caratini a connu du succès dans le rectangle des frappeurs, en obtenant trois coups sûrs. Il a également été en mesure de soutirer un but sur balles.

Baez a produit trois points et réalisé quelques très beaux jeux en défensive, alors qu’Anthony Rizzo a frappé deux coups sûrs et produit deux points.

Le vétéran Jake Arrieta (13-8) a mérité la victoire. Le droitier de 31 ans a accordé six coups sûrs et un point en six manches et un tiers sur la butte. Il a également retiré six frappeurs sur des prises.

Wade Davis est venu fermer les livres en neuvième manche pour mériter son 25e sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier de J.A. Happ (6-9). Il a concédé neuf coups sûrs et cinq points en cinq manches.