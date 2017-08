Marié à son restaurant

Malgré son horaire chargé, entre les ­tournages de l’émission Inspiration chef et la gestion de son restaurant Miel, le chef ­célibataire Hakim Chajar ne dit pas non à l’amour... bien au contraire. Il s’agit simplement de trouver le temps.

« Je suis présentement marié à mon resto ! C’est une union qui me plaît ! Il est très gentil avec moi. Sans blague, je ne dis pas non à l’amour. Même avec de nombreux projets, je crois ­vraiment que le temps n’est qu’une excuse. Lorsqu’on veut vraiment faire place à l’amour, tout est possible. Il y a tout de même 24 heures dans une journée. Je suis rendu à une étape de ma vie où je commence à penser au sérieux dans une relation ­amoureuse », confie-t-il lors du dévoilement de programmation de la chaîne CASA, à la ­Pizzeria Caldo, mardi dernier.