Miley Cyrus prouve qu’elle est la réincarnation d’Elvis Presley dans son nouveau clip

Miley Cyrus a définitivement le showbiz dans le sang. La jeune femme de 24 ans vient tout juste de dévoiler un nouveau vidéoclip pour sa chanson Younger Now où elle rend hommage, à sa façon, au King de la musique Elvis Presley.

Ce n’est certainement pas un hasard si 40 ans et 1 jour après la mort du chanteur, Miley Cirus dévoile un clip dans lequel elle arbore un look très similaire à l’interprète de Love Me Tender.

Bien que plusieurs théories concernant la mort d’Elvis circulent, Miley Cirus semble être la parfaite réincarnation du King, ou du moins une grande fan.