Pierre-Luc Gagnon a toujours le feu sacré

MONTRÉAL | Le festival de sports d’action JACKALOPE accueillera de la visite rare cette fin de semaine au Parc olympique de Montréal. À commencer par Pierre-Luc Gagnon, une sommité dans le milieu de skateboard, qui rentre au bercail le temps d’une prestation aux côtés du légendaire planchiste Tony Hawk.

Connu et reconnu aux quatre coins de la planète pour ses exploits sur roulettes, Gagnon ne s’était pas produit en sol montréalais depuis près de 20 ans. Malgré une blessure à la cheville qui tarde à guérir, il compte bien s’élancer sur la nouvelle rampe verticale aménagée pour l’occasion.

«Ma démonstration va être plus limitée que prévu à cause de ma blessure. Mais c’est quelque chose de gros et de vraiment spécial pour moi de pouvoir venir performer à Montréal cette année, mais aussi dans le futur grâce à cette rampe verticale que le JACKALOPE compte ramener chaque année», a dit le planchiste de 37 ans, qui a quitté le Québec il y a 17 ans.

L’athlète originaire de Boucherville, qui vit près de San Diego en Californie, prévient que le spectacle en vaudra le détour samedi soir.

«D’avoir la chance de voir Tony Hawk en personne, c’est vraiment spécial. À 49 ans, il ne fait plus de compétition et ses démonstrations sont vraiment exclusives. Il ne faut pas manquer ça», a lancé le planchiste, qui a remporté 21 médailles aux X-Games dans sa carrière, dont 19 d’or.

Enfin la notoriété

Après avoir longtemps évolué dans l’ombre pour un public d’initiés, Gagnon se réjouit de la notoriété grandissante de son sport, qui fera son entrée aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

«Avec les Olympiques, ça aide beaucoup notre sport qui devient de plus en plus populaire. Et ça oblige les médias à apprendre à connaître le skate.»

Il remarque d’ailleurs que la relève est bien présente au pays. «Il y a beaucoup de super bons skateurs. Au Québec, il y a un groupe de skateurs qui s’appelle Dime et qui est super bon, dit-il.

«Le JACKALOPE aide aussi beaucoup notre sport puisqu’il permet aux Québécois de pouvoir participer à un événement de niveau international. C’est ça qui va aider la relève. S’il n’y a pas d’événements et de chances pour les jeunes Québécois de se faire voir, c’est difficile de débloquer. Ça les aide à montrer leur talent.»

Pour sa part, après avoir atteint les sommets de son sport et de s’y être maintenu pendant plusieurs années, Gagnon a toujours le feu sacré. «J’ai gagné pas mal toutes les compétitions au monde que je pouvais gagner. Après tout ça, tu peux perdre un peu la motivation. Mais après m’être blessé, ça me donne un nouveau défi. Celui de vouloir me rétablir et gagner à nouveau.»