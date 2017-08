Pour Comeback Kid, tout est une question d'équilibre

Avec son sixième album studio, Comeback Kid élargit ses horizons musicaux, ce qui n'est, selon l'un des guitaristes, qu'une question de progression naturelle.

«Si on regarde notre parcours, chaque album était beaucoup plus complexe que le précédent. On aime expérimenter de nouvelles choses. On essaie de garder un équilibre sain entre la créativité et l'authenticité. Il s'agit de trouver le juste milieu», lance d'entrée de jeu Jeremy Hiebert, en entrevue au journaldemontreal.com.

Outsider, dont la sortie est prévue le 8 septembre, offre des sonorités plus variées que ses ancêtres. Les amateurs impatients auront la chance d'en entendre quelques extraits samedi soir, au DesBouleaux Fest à Mirabel.

Parmi celles-ci, notons entre autres une collaboration inattendue avec le chanteur de The Flatliners, Chris Cresswell (Consumed The Vision), mais aussi avec Northcote (Moment In Time), et Devin Townsend (Absolute).

Bref, vous reconnaîtrez facilement Comeback Kid. Cependant, ne vous attendez à un album aussi décapant que Die Knowing, leur effort précédent.

«Lorsqu'on enregistrait les voix en studio, nous avons eu trois idées d'apparitions spéciales. La chanson (avec Chris) n'a pas été écrite avec lui en tête, mais lorsqu'on l'écoutait, certains sons nous interpellaient. C'est à ce moment que nous avons pensé que la voix de Chris, aiguë et rauque, pourrait mener à un résultat intéressant. Nous sommes extrêmement satisfaits», précise Jeremy.

Nouvel album, nouvelle maison

Auparavant sous contrat avec la maison de disques Victory Records, Comeback Kid a été libéré de ses obligations après la parution de son cinquième album studio en 2014.

Différentes négociations ont pris plus de temps que prévu, si bien que le groupe de Winnipeg a décidé d'autofinancer l'enregistrement d'Outsider.

«Nous avions des plans bien précis pour la sortie et la tournée, continue le guitariste. On aimait mieux faire ça que réviser notre planification, puisque parfois, réserver un studio, c'est compliqué.»

Finalement, le quintette a paraphé une entente avec New Damage Records (Canada) et Nuclear Blast (États-Unis et reste du monde).

Actif depuis 2002, la popularité de Comeback Kid n'est plus à faire. Pratiquement tous les fans de hardcore au monde les connaissent. En d'autres mots, les membres auraient bien pu décider de continuer leur chemin de façon indépendante.

«Nous y avons pensé, pour finalement en arriver au constat que c'était beaucoup de travail supplémentaire. On préfère concentrer nos énergies sur nos performances en tournée plutôt que d'être débordé. En gros, une maison de disques permet de se libérer d'un gros stress, en plus d'aider à rester concentré sur ce qui compte vraiment», souligne Jeremy.

De nouveaux amis

En février, Comeback Kid a fait quelques dates en Europe, et le groupe québécois Get The Shot les accompagnait. Le musicien de 40 ans a été surpris par la formation de Québec.

«Je ne les connaissais pas du tout! À mon âge, ça prend plus que quelques démos pour me faire découvrir un groupe. En partant en tournée avec eux, j'ai découvert des hommes très cools, très relax et qui adorent ce qu'ils font. Les égos rendent parfois ça difficile, mais ce n'est pas leur cas.»

Get The Shot précédera Comeback Kid samedi soir au DesBouleaux Fest.

15 ans plus tard

Difficile de croire que ça fait déjà 15 ans que Comeback Kid est dans le portrait hardcore mondial. De nombreux jeunes amateurs de musique plus intense (dont l'auteur de ces lignes) nés au début des années 90 ont grandi avec Andrew, Jeremy et compagnie.

Photo Alexey Makhov (Courtoisie)

Leur plus populaire simple, Wake the Dead, y est sans doute pour beaucoup.

Malgré ce succès inespéré, Jeremy garde la tête froide: «nous ne sommes pas encore dans la même catégorie que Sick of it All ou Agnostic Front, mais nous sommes moins loin qu'on ne l'était! Au départ, c'était comme des vacances. Ce n'est pas toujours facile, mais les gens se présentent encore à nos spectacles. Certains viennent parce que c'est le seul endroit où ils se sentent acceptés, un peu comme moi lorsque j'étais ado. C'est bizarre de jouer ce rôle, mais je suis très choyé de pouvoir agir comme une influence positive. Parfois, on se demande si nous ne sommes pas "passé date". C'est ce qui nous permet de continuer, et nous sommes loin d'avoir terminé.»

En plus du Desbouleaux Fest, les Manitobains reviendront à Québec le 14 septembre et le 15 à Montréal, en compagnie de Counterparts et Stray From the Path.

Outsider, le sixième album studio de Comeback Kid, sera en vente dès le 8 septembre.