Pourquoi les cheveux deviennent-ils blancs?

Tôt ou tard (souvent trop tôt, beaucoup trop tôt), ils arrivent et se multiplient. Les cheveux blancs. Un magistral coup de vieux pour la plupart d’entre nous.

Pourquoi, mais pourquoi diable les cheveux blancs apparaissent-ils?

La réponse se trouve dans le follicule pileux, une petite cavité qui renferme la racine de chaque cheveux (et même de chaque poil). Au fond du follicule, il y a des des cellules pigmentaires, donnant la couleur à nos cheveux. S’il y a des amateurs de vocabulaire ici, ces cellules se nomment des mélanocytes.

À un certain point dans notre existence, ces cellules cessent de produire des pigments. Voilà. C’est cruel de même.

Les cheveux blancs ne sont donc pas une couleur, c’est plutôt l’absence de couleur. Ils apparaissent blancs à cause de la lumière. Les cheveux gris n’existent pas non plus; il s’agit plutôt d’une illusion d’optique résultant de la superposition de cheveux blancs et de cheveux encore pigmentés.

Le facteur premier de la canitie (le mot scientifique pour parler du blanchissement des cheveux) est la génétique. Selon toutes probabilités, vos cheveux blancs vont apparaître au même moment que les premiers cheveux blancs sont apparus sur les cocos de vos parents.

Un dérèglement de la glande thyroïde peut aussi jouer un rôle, mais dans ce cas-ci, il s’agit d’une maladie. Or, la canitie n’est pas une maladie en soi, c’est un processus naturel.

Et c’est bien ça qu’il faut retenir. Même si c’est un signe qu’on ne rajeunit pas et que ce constat n'est jamais le fun pour personne, il n’y a pas de honte ou de désolation à avoir face à ce phénomène normal.

Mais bon, au pire, il y a toujours la coloration!

Quelque chose de simple, zéro compliqué.

Pour en savoir davantage, consultez cet article de Canal Vie.