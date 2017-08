Un nouvel album solo pour Robert Plant

L’ex-chanteur de Led Zeppelin lancera Carry Fire en octobre, son onzième album solo en carrière.

Le magazine Billboard a diffusé The May Queen, le premier extrait de l’album devant paraître le 13 octobre.

Pour ce nouvel titre, Robert Plant est une fois de plus accompagné par le groupe Sensational Space Shifters. Depuis 2012, la formation l’accompagne aussi bien en tournée qu'en studio.

C’est d’ailleurs avec ses musiciens que le chanteur britannique entamera une tournée mondiale en novembre prochain. Cette série de concerts débutera à Plymouth en Angleterre le 16 novembre.

Pour cet onzième album en solo, Plant a aussi fait appel à quelques interprètes pour l’accompagner. Parmi ses collaborations, on compte une pièce (Bluebirds Over the Mountain) en duo avec la chanteuse des Pretenders Chrissie Hynde.

L'album précédent de Robert Plant, Lullaby and... The Ceaseless Roar, est paru en 2014.