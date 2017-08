Un premier documentaire pour Léa Clermont-Dion

L’auteure et animatrice Léa Clermont-Dion s’apprête à se ­glisser derrière la caméra pour ­réaliser son tout premier long-­métrage documentaire, ­Mysogynie 2.0.

« Je le réalise aux côtés de ­Guylaine Maroist, qui a réalisé Gentilly or Not to Be et Expo 67 Mission ­Impossible. On va essayer ­d’expliquer ce qu’est la misogynie en ligne avec un ­éventail de types de violences faites en ligne. Il faut essayer de ­comprendre d’où ce ­phénomène provient. Sachez que 73 % des femmes ont déjà vécu de la ­violence sur le web. C’est énorme et il faut le dénoncer », insiste la ­coanimatrice de ­l’émission Léa et Mitsou, au dévoilement de ­programmation de Moi & Cie, jeudi dernier, au Centre Phi.