Une 1re pour Arruda

Michael Arruda disputera son premier match depuis sa conquête du Bol d’Or avec les Cougars de Lennoxville en 2015.

Sacré joueur par excellence de la saison après avoir mené les Cougars à une campagne parfaite, le quart-arrière de Gatineau a opté pour les Gee Gees d’Ottawa à sa sortie des rangs collégiaux, mais a quitté quelques jours après le début du camp avant de passer à Carleton.

« Après trois jours à Ottawa, je ne me sentais pas à la maison, a-t-il raconté pour expliquer sa décision. Ce n’est rien contre l’organisation des Gee Gees. Après avoir assisté au match entre Carleton et Western, je savais que c’était avec les Ravens que je voulais poursuivre ma carrière. Laval et Concordia m’ont contacté, mais je voulais demeurer à Ottawa. Et à Laval, étudier en français représentait une grande inquiétude. »

À l’écart du jeu depuis novembre 2015, Arruda est prêt à sauter dans la mêlée. Il retrouvera plusieurs visages familiers dans le camp adverse. « Il y a 13 anciens Cougars avec le Rouge et Or, a-t-il indiqué. Avant la pratique conjointe, on se parlait, et mes coéquipiers se demandaient ce qui se passait. Ce fut la meilleure décision de ma vie de choisir Lennoxville. J’ai tout appris là-bas. À l’école secondaire, je jouais un système Wing-T. Je partais de loin. Je remercie Jean-François Joncas et Pat Boies, et les liens que j’ai tissés avec mes coéquipiers sont ce qu’il y a de plus solide. »

Poste de partant

Arruda sera le partant face au Rouge et Or. « C’est moi qui pars, mais la bataille est encore ouverte pour le premier match de la saison contre Queen’s, a-t-il précisé. Nous sommes tous des quarts-arrière de deuxième année. Je vais avoir des papillons, mais tout rentrera dans l’ordre après deux ou trois passes. C’est un privilège d’affronter les champions de la Coupe Vanier et ça va être spécial. »

Arruda peut dormir tranquille. Il sera aux commandes de l’offensive des Ravens en lever de rideau de la saison régulière. « Michael sera notre partant contre Queen’s, a confirmé l’entraîneur-chef Steve Sumarah. Michael n’est pas le plus grand (5 pi 9 po), mais il fait des jeux. Je ne suis pas inquiet de commencer la saison avec lui. »