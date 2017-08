Une médaille de bronze qui vaut de l’or

« Moi, je me dis que ma médaille de bronze, elle vaut de l’or. »

La somme des blessures subies et des sacrifices imposés donne à Kim Lamarre une évaluation différente de la couleur de sa médaille remportée aux Jeux olympiques de Sotchi. Peu importe la marche, le podium en soi a récompensé ses efforts. Si elle devait participer aux prochains Jeux, son approche ne changera pas.

« Des gens me disent souvent que la prochaine fois, “ tu vas y aller pour la médaille d’or ”. Je me dis qu’on verra bien. J’ai travaillé fort pour obtenir cette médaille, mais je ne vais pas aller aux prochains Jeux en me disant qu’il faut absolument que je fasse mieux que la troisième place. Moi, je veux aller à PyeongChang et “atterrir” ma descente le plus “propre” possible. Je finirais première ou 10e, mais si ma descente a été faite comme je le veux, je vais être contente de ce que j’ai fait et je n’aurai pas de regrets. Cette pression qu’on se met est inutile », soutient la skieuse de 29 ans.