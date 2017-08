Unis par leurs différences

On dit toujours que les contraires s’attirent. Et ­Valérie Taillefer en est encore plus convaincue depuis qu’elle coanime l’émission Du cœur et des bras en compagnie d’Hugo Girard.

« Il est très ordonné dans la vie. Tout est rangé dans sa maison et sa voiture, tandis que, moi, ce n’est pas ma priorité. Hugo s’entraîne encore beaucoup et porte une attention particulière à son alimentation. C’est tout le contraire pour moi : je n’ai aucune volonté pour aller au gym et toutes les excuses sont valables pour manger un morceau de chocolat ! Pour le style, Hugo ne se casse pas la tête, car il enfile un jean et un T-shirt et tout va bien, tandis que moi, j’ai besoin de mes talons hauts, de mon maquillage et d’une jolie tenue. C’est ce qui fait qu’on a une belle chimie », dévoile l’animatrice au lancement de programmation de la chaîne CASA, mardi dernier.