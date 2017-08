Michel Couture est un « scrapeur ». Il gagne sa vie en récupérant et revendant les ordures que les gens laissent sur le bord du chemin. La nouvelle série Belles ordures s’intéresse à ces gens qui font un travail exigeant physiquement et qui le font avec énormément de passion.

La chaîne spécialisée Historia présente, à partir du 30 août, une série de 10 émissions de 30 minutes où l’on suit ces chasseurs de trésors.

Il y a Michel Couture (photo) et Patrice Guillard, Nicolas et Melsa, deux jeunes artisans récupérateurs, et Joyane Marcotte, une écodesigner qui restaure les vieux objets et les meubles laissés pour compte.

Michel Couture exerce ce métier depuis qu’il a sept ans. Il a commencé avec une petite « express » de bois, dans les rues de Saint-Jérôme, pour ensuite poursuivre, à l’âge adulte, dans le secteur des Basses-Laurentides et des alentours, avec son camion.

« À l’âge de six ans, mon grand-père, qui était un ramasseux de toutes sortes d’affaires, m’a donné un clou en me disant que c’était possible de gagner ma vie avec ça.

Je ne comprenais pas trop ce qu’il voulait me dire et il m’a expliqué

que je pouvais, avec un clou, bâtir ma maison, en construire une pour quelqu’un et que je pouvais aussi, si je ne savais pas quoi faire avec, le vendre pour le fer.

J’étais tout jeune, lorsque j’ai commencé à vendre du fer », a-t-il raconté lors d’un entretien.

Sept jours sur sept

L’homme de 50 ans raconte qu’il a exercé quelques métiers plus traditionnels, mais qu’il revenait toujours à cette passion, qu’il a depuis toujours.

« Même lorsque je faisais autre chose, je continuais, en parallèle, à ramasser les objets en métal abandonnés. Il y a une liberté dans ce travail que je ne retrouvais pas ailleurs et le métal est une passion chez moi depuis que je suis tout petit », a-t-il mentionné.

Michel Couture a mis fin à ses études après une journée en 4e secondaire et il raconte que sa mère l’a soutenu dans cette décision et qu’elle ne lui a jamais fait de remontrances.

« Elle était d’accord pour autant que je me trouve du boulot. Elle ne voulait pas me voir à la maison », a-t-il dit.

L’homme travaille fort. Ses journées débutent à 4 h du matin et se terminent à 22 h. Sept jours sur sept.

« C’est possible de gagner sa vie de cette façon, mais il faut que tu t’occupes de tes affaires à fond pour y arriver. Il faut mettre les bouchées doubles entre le 1er avril et le 15 novembre, car c’est un peu plus difficile durant les mois d’hiver. Ce sont de grosses journées, mais je ne calcule pas mes heures. J’adore mon ouvrage. Je ferais ça 24 heures sur 24 », a-t-il précisé.

Michel Couture réussit à vendre 100 % des objets qu’il ramasse. Certains sont vendus dans des ventes de garage, chez des antiquaires, à des gens de bicycle ou de piscines et à des entreprises spécialisées dans la récupération du métal.

Il gagne, selon les années, entre 20 000 $ et 100 000 $. Il est difficile d’établir une moyenne, indique-t-il, parce qu’il peut y avoir beaucoup de différences d’une année à l’autre.

« Il y a des années qui sont meilleures que d’autres. C’est variable », a-t-il indiqué, ajoutant que son travail nécessitait une dépense en essence de 600 $ par semaine.

Recycleurs

Avec 36 années à exercer le métier de « scrapeur », Michel Couture précise que les gens jettent à la rue une grande quantité d’objets qu’il est possible de recycler.

« Ça va avec la société de consommation. C’est plus facile de jeter que de donner. Les produits, aujourd’hui, coûtent tellement cher à faire réparer que les gens préfèrent les jeter et en acheter des neufs », a-t-il fait remarquer.

Il mentionne que son travail est mieux perçu qu’à ses débuts.

« Avant, on passait pour des ramasseux de cochonneries. Aujourd’hui, nous sommes vus comme des recycleurs », a-t-il laissé tomber.

La série Belles ordures est présentée les mercredis à 20 h, à partir du 30 août, sur Historia.