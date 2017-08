Contrat à deux volets pour Jean-Sébastien Dea

L'attaquant Jean-Sébastien Dea a paraphé une prolongation de contrat d'un an avec les Penguins de Pittsburgh.

La chaîne TVA Sports a rapporté la nouvelle, samedi.

Les champions de la Coupe Stanley ont offert un contrat à deux volets à l'attaquant québécois, ce qui réjouit l'ancien des Huskies de Rouyn-Noranda, dans la LHJMQ.

«Je suis bien content, finalement, de mettre la main sur un contrat, a-t-il déclaré à TVA Sports. De retourner à Pittsburgh, c'est quelque chose d'important [pour moi].»

L'an dernier, Dea a disputé 73 rencontres avec le club-école de Wilkes-Barre/Scranton, dans la Ligue américaine, en plus de revêtir l'uniforme noir et or pour un match avec le grand club.

Il a ajouté trois points en cinq matchs en éliminatoires de la Ligue américaine.

Son entente lui offrira l'occasion de décrocher un poste régulier dans la LNH et ainsi participer aux succès des Penguins.

«On va essayer d'aller chercher une troisième coupe Stanley de suite!»