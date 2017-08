Deux nouveaux visages s’invitent parmi les favoris

MONTRÉAL | Les scénarios trop faciles ne valent rien à Hollywood, alors de nouveaux visages ont décidé d’ajouter du piquant dans les dernières heures des sélections olympiques de patinage de vitesse.

Depuis huit jours, c’est Samuel Girard et Charles Hamelin par ci ou Kim Boutin par là, mais certains prétendants québécois résistent et nous ont rappelé samedi, à l’avant-dernière journée des sélections à l’aréna Maurice-Richard, qu’ils tiennent eux aussi à participer au pèlerinage olympique à Pyeongchang.

Bradette se manifeste

Avec les retraits des piliers Marianne St-Gelais et Valérie Maltais, qu’on voit tout de même déjà aux Jeux (voir autre texte), ça devient maintenant une affaire simple à comprendre : les trois premières au classement vivront une immersion sud-coréenne en février prochain.

En terminant deuxième au 1000 m et troisième au 1500 m samedi, Kasandra Bradette se positionne comme cette troisième élue derrière l’impériale Kim Boutin et Jamie MacDonald, de Colombie-Britannique.

« Après le 1000 m, j’ai eu un sentiment, peut-être pas de mission accomplie, mais un peu d’émotion après la course. Plus ça avance, plus on s’approche de l’objectif, mais on garde la concentration pour les courses de demain », a émis l’athlète originaire de Saint-Félicien.

Dubois aussi

Si le trio de tête s’annonce immuable chez les hommes avec Samuel Girard, Charles Hamelin et Charle Cournoyer, une recrue s’invite et se révèle même de plus en plus insistante en Steven Dubois. Pour la deuxième fois en trois épreuves de 1500 m depuis le début de ces sélections, ce médaillé de bronze aux championnats mondiaux juniors de 2016 a terminé troisième, samedi.

À défaut d’obtenir des points suffisants au terme de cette longue session d’examens, il pourrait être récompensé pour son audace en faisant l’objet du choix discrétionnaire que se réserve l’équipe nationale pour désigner son cinquième patineur aux Jeux.

« J’espère que je n’aurai pas besoin d’aller comme choix discrétionnaire, en me classant au moins quatrième [au total du classement] », souhaite le patineur originaire de Lachenaie, auteur également d’une quatrième place au premier 500 m de ces sélections.

Boutin et Girard confirmés

Là où tout point d’interrogation a disparu pour de bon, c’est au-dessus de Kim Boutin et Samuel Girard. Au milieu de l’après-midi, en remportant chacun la victoire au 1000 m, les deux locomotives de la nouvelle génération de l’équipe canadienne ont réglé le critère souverain de ces sélections olympiques.

Vous avez demandé les deux meilleurs résultats dans deux des trois distances ? Dans ce cas, deux victoires dans les deux courses de 500 m et deux dans autant d’épreuves au 1000 m depuis le début, ça vous va ?

« Je veux gagner, je veux finir numéro un à la fin de la compétition. C’est sûr que je vais essayer d’aller gagner les deux dernières demain [aujourd’hui] », a promis Girard qui, comme Boutin, a aussi enlevé plus tard sa deuxième épreuve de 1500 m sur trois.

La cinquième et dernière journée de ces sélections clôturera aujourd’hui le débat avec des épreuves de 500 m et 1000 m.