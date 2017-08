Du bon cinéma en Gaspésie

Même s’il a souvent foulé les tapis rouges de grands festivals internationaux comme ceux de Cannes, Venise et Toronto, le cinéaste québécois Philippe Falardeau n’hésite jamais à encourager les petits festivals de cinéma en région. C’est une des raisons pour laquelle il a accepté d’être porte-parole de la 9e édition des Percéides, qui auront lieu à Percé, en Gaspésie, du 23 au 27 août.

Falardeau profitera de son séjour sur la pointe de la péninsule gaspésienne pour présenter son plus récent film, Chuck, mais aussi pour offrir une leçon de cinéma. Il reviendra notamment sur la création de l’un de ses classiques, Monsieur Lazhar, nommé pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2012.

« Je trouve que c’est vraiment important d’appuyer ce genre de festival », indique le cinéaste en entrevue au Journal. « On sait que la diffusion des films à l’extérieur de Montréal est difficile et ce genre de festival permet au public en région d’avoir accès à de bons films sur grand écran. Je dirais même que j’ai souvent eu plus de plaisir dans les petits festivals que dans les gros. »

Falardeau est heureux de pouvoir présenter son film Chuck – son second long ­métrage américain – au public ­gaspésien. ­Mettant en vedette Liev ­Schreiber et Naomi Watts, ce drame ­racontant l’histoire vraie de ­Chuck Wepner (le boxeur qui a inspiré le personnage de Rocky) a peu été vu en salles, malgré une belle carrière dans les festivals (il a été lancé l’an passé à la ­prestigieuse Mostra de Venise).

Rattrapage cinéma

Le cinéaste québécois compte aussi profiter de son passage en Gaspésie pour rattraper quelques films qu’il n’a encore eu la chance de voir :

« Les responsables des ­Percéides ont vraiment ­réussi à ­concocter une belle ­programmation, observe le cinéaste. ­Personnellement, je suis très curieux de découvrir A Ghost Story, que je n’ai pas encore pu voir. Mais si j’avais trois films à conseiller aux festivaliers parmi ceux que j’ai déjà vus, je dirais le documentaire I Am Not Your ­Negro, Moonlight (Oscar du ­meilleur film cette année) I, ­Daniel Blake (gagnant de la Palme d’or l’an passé). »

Un prochain film

Tout en préparant son périple à Percé, Philippe ­Falardeau continue de plancher sur le scénario de son prochain film, une adaptation cinématographique du roman américain My Salinger Year. Le scénario sera d’ailleurs déposé à la SODEC à la fin août.

« Si tout va bien, on devrait pouvoir tourner le film au début 2018, avance le cinéaste. On va bientôt se pencher sur le ­casting du film. Comme ­l’histoire se déroule à New York, on va probablement tourner les extérieurs là-bas, mais j’aimerais qu’on tourne les scènes intérieures à Montréal, pour pouvoir faire travailler des Québécois sur la production. »

Le 9e Festival international de cinéma et d’art de Percé, Les Percéides, se déroulera du 23 au 27 août prochains.