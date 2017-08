Du nouveau sur les chaînes spécialisées

Belles ordures

Photo courtoisie

S’il y a un sujet rebutant, c’est bien celui des ordures. Inversement, on pense de plus en plus restauration et récupération. Les brocantes ont la cote et on fait preuve d’imagination pour donner une seconde vie à nos objets fétiches. La surconsommation fait aussi en sorte que trop d’objets prennent le bord des poubelles, plusieurs ayant encore un fort potentiel. C’est ce que s’efforcent de repêcher Michel et Patrice, deux scrappeurs professionnels qui dénichent des électroménagers, des motoneiges ou des bibelots dont ils tirent encore profit.