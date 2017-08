Faire danser la planète

Bruno Mars s’amène au Québec la semaine prochaine alors que son troisième album continue d’accumuler les succès. 24k Magic a peut-être déçu les critiques, il n’en reste pas moins qu’il s’est écoulé 4,5 millions d’exemplaires à travers le monde, et que sa tournée se déroule pratiquement à guichets fermés partout où il passe.

Le populaire chanteur hawaïen sera en spectacle d’abord jeudi, au Centre Vidéotron, quatre ans après son passage sur les plaines d’Abraham. Il fera ensuite un aller-retour pour deux concerts à Toronto, après quoi il débarquera au Centre Bell les 29 et 30 août prochains.

Bête de scène

Reconnu comme étant une effroyable bête de scène qui possède ce don de faire bouger une foule, Bruno Mars est l’un des artistes dont la tournée était la plus attendue aux États-Unis cet été. Un million de billets avaient trouvé preneur en moins de 24 heures lors de la mise en vente.

Il n’y a rien de surprenant, car les fans savent qu’avec Bruno Mars, c’est sur scène que ça se passe. Si son album n’a pas ravi la presse, son spectacle, lui, réjouit les critiques de partout dans le monde.

Une mise en scène colorée

Bruno Mars, qui n’a jamais eu peur du bling-bling, s’exécute dans une mise en scène qui en met plein la vue : des lasers, de la pyrotechnie et des confettis couleur or. Il est accompagné par le même groupe que depuis ses débuts, soit les huit musiciens dansants de la formation The Hooligans, qui ne sont pas sans rappeler l’époque Motown. Le frère de Bruno Mars, Eric Hernandez, en est le batteur.

En Europe, le journal The Guardian a décrit le spectacle comme « une tempête de divertissement », tandis qu’un autre média affirmait que le concert était « le plus satisfaisant qu’on ne peut pas voir en ce moment ».

Dans une de ses rares entrevues, Bruno Mars confiait au journal Le Parisien que son seul but était de faire danser.

Bruno Mars sera en spectacle les 29 et 30 août au Centre Bell.