Immersion magique

Le Musée McCord convie le public à entrer dans un univers fascinant et mystérieux, avec sa nouvelle exposition Illusions – L’art de la magie qui propose une sélection d’affiches publicitaires de spectacles de magie jamais montrée au public, datant des années 1880 aux années 1930, soit l’âge d’or de la magie de scène. On y retrouve les magiciens de l’époque, les Herrmann, Kellar, Chung Ling Soo, Thurston et, bien sûr, le célèbre Houdini, tous pionniers du show-­business, qui régnaient sur les scènes du monde. On y découvre leur savoir-faire et leurs moyens d’inciter les passants à acheter un billet de spectacle grâce à leurs affiches « magiques ».

Illusions – L’art de la magie, 71 magnifiques affiches et gravures sur bois, dont plusieurs de très grand format, jusqu’au 7 janvier 2018, au Musée McCord, 690, rue Sherbrooke Ouest.

Les affiches de l’exposition sont tirées de la ­collection Allan Slaight acquise par le musée McCord en 2015 (grâce à La Fondation Emmanuelle Gattuso), l’une des cinq plus importantes collections privées au monde dans ce domaine.

L’exposition explore plusieurs types d’illusions : ­apparition et disparition, décapitation, lévitation, évasion et mentalisme. Trois courtes vidéos de magiciens en train d’exécuter des tours sont aussi projetées.