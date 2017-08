Jazz au bord de l’eau et jazz latin

Si vous souhaitez vous évader pendant la fête du Travail, la 32e édition du Festival de jazz de Rimouski vous offrira une programmation solide. En plus de visiter les jardins de Métis, la promenade aménagée sur le bord du fleuve et les multiples sentiers, vous pourrez voir la formation UZEB qui sera au rendez-vous. Nous faisons aussi un petit clin d’œil en disque au jazz latin qui mettait en vedette Nat King Cole, Frank Sinatra et Harry Belafonte.

Du mardi 29 août au dimanche 3 septembre, la 32e édition du Festival de jazz de Rimouski prendra son envol. Celui que plusieurs, surnomment le « plus grand des petits festivals » vous offrira une programmation corsée, avec comme carte postale, une magnifique vue sur le fleuve. Que ce soit pour la petite famille avec des animations le jour, suivi en soirée d’un jazz musclé tous azimuts, le voyage vaut amplement le détour. Si l’évènement de cette 32e édition est sans contredit le trio fusion UZEB avec sa section de cuivres (dimanche 3 septembre), vous pourrez aussi vous régaler avec d’autres formations qui ont du punch. Mercredi 30 août, le pianiste François Bourassa sera en trio avec son impeccable saxophoniste ténor André ­Leroux. Le même soir, à la même heure, il ne faudra surtout pas rater, le saxophoniste soprano et ténor Yannick Rieu. Si vous aimez les cuivres, et plus encore les femmes trompettistes, Rachel Therrien, qui fait maintenant carrière à New York, sera de passage, le jeudi 31 août, avec son quintette. Dans la série découverte, nous suivrons la jeune chanteuse rimouskoise Camille Caron, le samedi 2 septembre, à 17 h, et pour bien terminer cette virée, nous ferons confiance au chanteur Fred Lebel et son Hard Times Band, vendredi 1er septembre à 21 h. Pour tout savoir : www.festjazzrimouski.com