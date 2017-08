Le doigt d’honneur de Kesha

Dire que Kesha vient de loin tient de l’euphémisme... et pourtant ! Près de cinq ans après l’encourageant Warrior et moult démêlés, la chanteuse pop refait surface avec Rainbow, un troisième disque coup-de-poing, à quelques notes du fameux Lemonade de Beyoncé.

Retour sur les épisodes précédents

Pour celles et ceux qui ignoreraient tout des malheurs de Kesha depuis la parution de son second album, voici un résumé : en 2013, elle accuse son producteur — Lukasz Sebastian « Dr. Luke » Gottwald — d’agressions sexuelles s’étalant sur une période de dix ans. Celui-ci réplique en laissant entendre que la démarche de l’artiste est motivée par un désir de se défaire de son contrat avec Kemosabe, l’étiquette de disques de ce dernier lancée sous l’égide de Sony.

En 2016, une juge de New York réfute l’accusation de l’interprète en cour. Sony, de son côté, annonçait qu’elle fera en sorte que les deux camps ne se côtoient plus, mais ne peut rompre l’entente. Bref, pour poursuivre sa carrière, Kesha se doit de collaborer avec le label de son agresseur.

Un doigt d’honneur

Évidemment entourée de nouveaux collaborateurs, dont le pianiste et chanteur Ben Folds, la légende Dolly Parton (en duo sur la ballade Old Flames) et... Queens Of The Stone Age (qu’on retrouve sur les chansons Boogie et Let ‘Em Talk), Kesha panse ses blessures et, surtout, dresse son majeur sur une sélection de pièces émotionnelles - cela va de soi - , mais aussi de brûlots entraînants (dont la très funky).

Bref, c’est l’œuvre la plus sincère, chaleureuse et efficace de Kesha à ce jour... et ça vient d’un type qui restait de glace devant la discographie de l’artiste jusqu’à Rainbow !

Le 375e anniversaire de Montréal se poursuit avec un autre cadeau hétéroclite. Après des géants, une illumination et un rodéo, voici 5 X 15, un projet inusité où la crème des musiciens locaux (allant de Yann Perreau à Diane Dufresne en passant par Daniel Lavoie et Jorane) sont réunis pour livrer cinq pièces d’une quinzaine de minutes, inspirées des quatre saisons et de la métropole. À la croisée du classique, de sonorités électro et du spoken word, notamment, 5 X 15 est une bête étrange, un peu (beaucoup) ampoulée, mais surtout intéressante. Avis aux mélomanes curieux !

Le combo hardcore de Québec poursuit sa mutation vers des sonorités plus metal annoncée sur No Peace In Hell (2014) avec un troisième disque enregistré, notamment, en compagnie de Chris Donaldson, guitariste du groupe culte montréalais Cryptopsy. En résulte une œuvre toujours aussi énergique (l’essoufflante Waging Death en témoigne) ainsi qu’une production plus ambitieuse. Bref, Infinite Punishment annonce de belles choses pour Get The Shot.

Bon. C’est maintenant au tour du Destroyer en chef de s’abandonner à un album de reprises. Au programme, des adaptations essentiellement acoustiques de ses influences allant de Dylan à Cash, en passant par les Stones. Comme si ce n’était pas assez, on y retrouve une énième interprétation — épurée cette fois — de son classique One Bourbon, One Scotch, One Beer, capté en concert. Une idée clichée et une livraison sur le pilote automatique se côtoient sur un LP agréable, mais cruellement sans surprises. Pour les fans seulement.

Coup de coeur

Le rattrapage estival se poursuit avec le nouvel EP du combo rock de Saint-Lambert, produit d’une session d’enregistrement fort fructueuse en forêt (il s’agit, en fait, de la première partie d’un album qui sera livré à coups de maxis au fil des prochains mois). Aux premiers instants, le quatuor fait très « radios universitaires », puis surprend l’auditeur avec quelques détours à la limite du math rock, par exemple. Tiens donc ! Aussi à noter: les textes sont forts intéressants. Bref, chapeau ! Détails sur zenbamboo.bandcamp.com