Le week-end culturel de Léa Clermont-Dion

Quel est le livre que vous avez particulièrement apprécié ?

Le roman de Stéphane Larue, Le plongeur, où l’on raconte l’histoire d’un jeune homme qui souhaite travailler comme bédéiste. Aux prises avec des problèmes de jeu, le protagoniste va finalement devoir travailler comme plongeur dans un restaurant. Le livre nous plonge dans une spirale de dépendance. C’est un ouvrage dramatique et une histoire vraiment poignante qui devient la quête d’un jeune homme qui tente de s’en sortir. En plus, c’est très bien écrit. J’ai adoré !

Quel est le votre récent coup de cœur cinématographique ?

J’en ai eu plusieurs, mais le film Manchester by the Sea, de Kenneth Lonergan, qui met en vedette les fabuleux Casey Affleck et Michelle Williams, m’a particulièrement marqué. C’est un drame incroyable qui est renversant. La vie du personnage principal est chamboulée par la mort de son frère, qui l’oblige à revenir dans un passé troublant qu’il avait fui. C’est une très grande interprétation de Casey Affleck. J’aime ce genre de drame très réaliste qui est très touchant. Ça m’a d’ailleurs fait beaucoup pleurer.

Quel est le prochain spectacle que vous irez voir ?

Je compte voir le spectacle de Kendrick Lamar qui sera au Centre Bell le 24 août prochain. C’est un rappeur et un parolier que j’adore sur scène. Son dernier album, Damn, a vraiment été pour moi un grand coup de cœur. C’est profond. On y retrouve une réflexion sur la condition humaine. C’est aussi une allégorie sur l’Amérique.

Quelle est la série télé que vous prenez plaisir à suivre ?

Je suis une fan absolue de la série House of Cards. J’ai suivi toutes les saisons. J’adore l’écriture de cette série ainsi que la réalisation, qui est fabuleuse. C’est aussi très révélateur de la nature humaine, avec un aspect très machiavélique. Je suis consciente que les traits de caractère sont exagérés à la manière d’une caricature. Mais on serait sans doute étonné de constater que l’on n’est pas si loin de la réalité. Comme j’étudie en science politique, je suis très curieuse de voir comment ça se passe dans les coulisses de la Maison-Blanche. Le jeu de Kevin Spacey est formidable. C’est une série grandiose.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

J’ai beaucoup d’admiration pour l’auteure et réalisatrice française Virginie Despentes. Elle s’est beaucoup intéressée, à travers ses écrits, à la libération des mœurs, à la pornographie, au féminisme, aux viols et à la toxicomanie. L’écrivaine est aussi membre de l’académie Goncourt, ce qui n’est pas rien. Son livre King Kong Théorie m’a beaucoup marquée. Comme j’écris également, elle est une source d’inspiration. J’apprécie beaucoup son audace et j’aime la figure publique qui n’a pas peur de s’assumer.

