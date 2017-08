Les Blue Jays s’inclinent à nouveau devant les Cubs

Les Blue Jays de Toronto ont subi un deuxième revers en autant de matchs, samedi après-midi, face aux Cubs. Cette fois-ci, la troupe de John Gibbons s’est inclinée par la marque de 4-3 au Wrigley Field de Chicago.

Ian Happ a produit deux points dans la victoire des siens. En première manche, il a poussé Jon Jay au marbre grâce à un simple. Plus tard dans la rencontre, en quatrième manche, le joueur de deuxième but des Cubs a claqué son 18e circuit de la saison, en solo.

Plus tôt en quatrième manche, Raffy Lopez avait donné les devants aux Jays en frappant un simple qui a permis à Kevin Pillar et à Darwin Barney de marquer.

Javier Baez a toutefois redonné les devants aux Cubs en sixième manche en claquant un simple d’un point.

Anthony Rizzo a donné une priorité de deux points aux favoris de la foule lors de la manche suivante.

Albert Almora fils a profité d’un simple du joueur de premier but pour franchir la plaque, et inscrire le point victorieux.

Steve Pearce a réduit l’écart en marquant sur un simple de Kevin Pillar en huitième manche, mais les Jays ont manqué de temps pour compléter la remontée.

Don Cherry a également animé la rencontre en chantant «Take Me Out to the Ball Game» en septième manche.

La foule a semblé apprécier l’ancien entraîneur de la Ligue nationale de hockey au registre vocal limité.

Jose Quintana (8-10) a signé la victoire. Le partant des Cubs a alloué deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail, en plus de retirer huit frappeurs sur des prises.

Wade Davis a assuré le sauvetage, son 26e de la saison.

La défaite est allée au dossier du releveur Danny Barnes (2-4) qui a donné un point et autant de coup sûr en deux manches au monticule. Il a néanmoins réussi trois retraits au bâton.