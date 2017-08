S.J Green est demeuré respectueux après sa brillante performance

TORONTO | On a revu le bon vieux S.J. Green contre les Alouettes. Celui qui est capable de dicter l’allure d’un match à lui seul.

Pour la troisième fois depuis le début de la saison, le demi-inséré a atteint le plateau de 100 verges de gains aériens. Il a maintenant un total de 840 verges (2e dans la LCF) et cinq touchés (2e dans la LCF) au compteur au terme de ses neuf premiers matchs avec les Argonauts.

Pas mal pour un joueur dont on doutait de la capacité de revenir au sommet de son art !

Samedi, on peut penser qu’il a pris sa revanche sur l’équipe qui l’a cédé pour un sixième choix au repêchage. Toutefois, le principal intéressé ne l’a pas vu de cette façon.

« Ce n’est pas seulement à propos de moi, mais c’est l’affaire de tout le monde au sein de notre équipe, a souligné S.J. Green sur le terrain après la rencontre. Il y a 44 joueurs qui sont habillés à chaque rencontre et qui ont un travail à faire. Je suis seulement l’un d’eux. »

Il n’a pas voulu s’attarder à ses statistiques personnelles, même si elles ont été un facteur important dans cette victoire décisive des Argonauts.

« Je suis simplement content d’avoir pu aider mon équipe à revenir au premier rang, a ajouté Green. Je suis également satisfait d’avoir pu donner un coup de pouce à l’attaque, qui est revenue sur la bonne voie. »

La magie de Ray

Tout a commencé avec la première séquence à l’attaque durant laquelle le quart Ricky Ray n’a pas paru trop rouillé après avoir raté une rencontre en raison d’une blessure à l’épaule. Après avoir rapidement trouvé ses cibles préférées sur le terrain, dont Green, le reste n’a été qu’une formalité.

« Il n’y a pas beaucoup de quarts comme Ricky, a admis le n° 19 des Argonauts. C’était bien de le retrouver dans le champ-arrière. Lorsqu’il a toutes ses capacités, on a vu ce qu’il est en mesure de faire. »

Le vétéran de 37 ans a fait toute une différence dans le rendement de son équipe et il a eu un impact immédiat sur Green qui n’avait capté que quatre passes pour 32 verges la semaine dernière à Montréal.

Ces deux formations se retrouveront le 23 septembre à Toronto et on va souhaiter assister à un duel plus âprement disputé que celui de samedi.

Une centaine de partisans sont venus encourager les Alouettes et ils ont pu voir la période d’échauffement sur les lignes de côté. C’est devenu une tradition annuelle. Les joueurs, les entraîneurs et même le directeur général Kavis Reed ont pris un court moment pour venir les saluer.