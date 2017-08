Un rare géant dans le ciel

Dans un sport où l’avantage va aux petits physiques, Lewis Irving détonne avec ses 6 pi 2 po.

« La moyenne des sauteurs est d’environ 5 pi 7 po, alors je suis définitivement le plus grand du circuit », constate la recrue de l’année de 2015-2016 en Coupe du monde.

Aidé par l’École de cirque

Depuis qu’il a fait son entrée en Coupe du monde en janvier 2015, le Québécois bouscule des conventions. Issu de l’École de cirque, où il a pratiqué le trampoline au niveau national jusqu’à l’âge de 12 ans, ce passé le sert bien malgré son physique atypique dans cet univers d’acrobaties à ski.

« D’un côté, ça me nuit, mais d’un autre, ça m’avantage. Je suis plus haut dans les airs, ce qui fait que ça donne une plus grande impression et une ligne de corps plus longue, donc plus belle. Par contre, c’est plus difficile d’avoir la bonne rotation. Mais quand c’est bien réussi, c’est plus impressionnant auprès des juges et ça score plus fort. »